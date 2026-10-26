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MC Cabelinho ironiza provocação feita por Neymar após resultado do segundo turno: 'Dito isso...'

Cantor usou frase dita pelo atacante para comemorar a vitória de Lula contra Flávio Bolsonaro nas urnas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:50

Mc Cabelinho e Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

MC Cabelinho usou as redes sociais na noite deste domingo (25) para dar o "troco" em Neymar Jr. logo após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições para presidência da república. O músico aproveitou o resultado das urnas para rebater um comentário deixado pelo atacante em seu perfil três dias antes, quando o atleta apoiou publicamente a campanha de Flávio Bolsonaro.

MC Cabelinho ironiza provocação feita por Neymar após resultado do segundo turno 1 de 6

A troca de farpas começou na última quinta-feira (22). Na ocasião, o jogador de futebol comentou uma publicação crítica ao senador do PL e escreveu apenas: "Dito isso… 22", em referência ao número de votação do filho de Jair Bolsonaro. Assim que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a reeleição do candidato do PT, o funkeiro publicou: "Dito isso… 13!!".

Horas antes do comentário do atacante, o vídeo publicado no perfil do artista chegou a ser retirada do ar pela Meta, grupo responsável pelo Instagram e pelo Facebook. O aplicativo justificou a queda temporária citando normas da Justiça Eleitoral que vetam materiais gerados ou alterados por inteligência artificial na reta final da campanha.