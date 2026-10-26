MC Cabelinho ironiza provocação feita por Neymar após resultado do segundo turno: 'Dito isso...'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:50
MC Cabelinho usou as redes sociais na noite deste domingo (25) para dar o "troco" em Neymar Jr. logo após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições para presidência da república. O músico aproveitou o resultado das urnas para rebater um comentário deixado pelo atacante em seu perfil três dias antes, quando o atleta apoiou publicamente a campanha de Flávio Bolsonaro.
MC Cabelinho ironiza provocação feita por Neymar após resultado do segundo turno
A troca de farpas começou na última quinta-feira (22). Na ocasião, o jogador de futebol comentou uma publicação crítica ao senador do PL e escreveu apenas: "Dito isso… 22", em referência ao número de votação do filho de Jair Bolsonaro. Assim que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a reeleição do candidato do PT, o funkeiro publicou: "Dito isso… 13!!".
Horas antes do comentário do atacante, o vídeo publicado no perfil do artista chegou a ser retirada do ar pela Meta, grupo responsável pelo Instagram e pelo Facebook. O aplicativo justificou a queda temporária citando normas da Justiça Eleitoral que vetam materiais gerados ou alterados por inteligência artificial na reta final da campanha.
Semanas antes, no primeiro turno, Neymar causou repercussão ao fazer sinais com as mãos associados ao número do candidato, atitude que gerou discussões entre ele e a atriz Luana Piovani nas redes sociais.