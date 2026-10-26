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Médico particular de Lula, Dr. Kalil ficou de plantão durante eleição após vidente prever infarto e morte do presidente

Cardiologista estava a postos em hotel em São Paulo, segundo site

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:21

Lula e o médico cardiologista Roberto Kalil
Lula e o médico cardiologista Roberto Kalil Crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficou de plantão no Hotel Intercontinental, em São Paulo, onde se concentrou o núcleo da campanha petista à espera do resultado da eleição. A informação é do Terra.

A presença do médico chama atenção após a previsão feita pela vidente Vó Bahiana, conhecida nas redes sociais como a "Vidente dos Famosos". Em vídeos publicados nas redes sociais, a sensitiva afirmou ter sonhado que Lula sofreria um infarto e morreria no dia 25 de outubro, data do segundo turno das eleições presidenciais.

Virada em MG e vitória histórica no Rio: a votação de Lula e Flávio nos estados

Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução
Bahia: Lula, com 71,31%.Ceará: Lula, com 68,93%.Distrito Federal: Flávio Bolsonaro, com 54,28%.Espírito Santo: Flávio Bolsonaro, com 56,37%. por Carlos Elias Junior/Estadão Conteúdo
Goiás: Flávio Bolsonaro, com 59,66%.Maranhão: Lula, com 69,54%.Mato Grosso: Flávio Bolsonaro, com 66,06%.Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro, com 59,60%. por Manoella Mello/TV Globo
Minas Gerais: Lula, com 50,43%.Pará: Lula, com 55,02%.Paraíba: Lula, com 67,46%.Paraná: Flávio Bolsonaro, com 62,58%. por Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro
Pernambuco: Lula, com 69,20%.Piauí: Lula, com 75,88%.Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro, com 53,10%.Rio Grande do Norte: Lula, com 65,72%.Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro, com 57,84%. por Divulgação
Rondônia: Flávio Bolsonaro, com 69,61%.Roraima: Flávio Bolsonaro, com 72,46%.Santa Catarina: Flávio Bolsonaro, com 69,42%. por Agência Senado e Agência Brasil
São Paulo: Flávio Bolsonaro, com 53,85%.Sergipe: Lula, com 69,53%.Tocantins: Flávio Bolsonaro, com 51,37%. por Divulgação
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Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução

Segundo a vidente, o sonho também mostrava dois caixões cobertos com a bandeira brasileira e uma multidão em meio a cenas de choro e correria. Ela chegou a pedir que os seguidores se unissem em oração diante do que considerava um possível acontecimento grave para o país.

Kalil, por sua vez, estava a postos para atender o presidente em caso de emergência. Além de acompanhar a saúde de Lula, o cardiologista lidera equipes no Hospital Sírio-Libanês e comanda o programa "CNN Sinais Vitais", da CNN Brasil.

Reservadamente, Lula já manifestou gratidão ao médico pelos atendimentos prestados a ele e à família em momentos delicados. Entre as situações lembradas pelo presidente, estão a internação de Marisa Letícia e o período em que esteve preso na Polícia Federal, em Curitiba.

Vó Bahiana

Vó Bahiana por Reprodução/Instagram
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Vó Bahiana por Reprodução/Instagram

Responsável pelos check-ups do petista, Kalil acompanha a saúde do presidente, que completará 81 anos na terça-feira (27).

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