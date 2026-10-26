Médico particular de Lula, Dr. Kalil ficou de plantão durante eleição após vidente prever infarto e morte do presidente

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Giuliana Mancini
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:21
O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficou de plantão no Hotel Intercontinental, em São Paulo, onde se concentrou o núcleo da campanha petista à espera do resultado da eleição. A informação é do Terra.
A presença do médico chama atenção após a previsão feita pela vidente Vó Bahiana, conhecida nas redes sociais como a "Vidente dos Famosos". Em vídeos publicados nas redes sociais, a sensitiva afirmou ter sonhado que Lula sofreria um infarto e morreria no dia 25 de outubro, data do segundo turno das eleições presidenciais.
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Segundo a vidente, o sonho também mostrava dois caixões cobertos com a bandeira brasileira e uma multidão em meio a cenas de choro e correria. Ela chegou a pedir que os seguidores se unissem em oração diante do que considerava um possível acontecimento grave para o país.
Kalil, por sua vez, estava a postos para atender o presidente em caso de emergência. Além de acompanhar a saúde de Lula, o cardiologista lidera equipes no Hospital Sírio-Libanês e comanda o programa "CNN Sinais Vitais", da CNN Brasil.
Reservadamente, Lula já manifestou gratidão ao médico pelos atendimentos prestados a ele e à família em momentos delicados. Entre as situações lembradas pelo presidente, estão a internação de Marisa Letícia e o período em que esteve preso na Polícia Federal, em Curitiba.
Vó Bahiana
Responsável pelos check-ups do petista, Kalil acompanha a saúde do presidente, que completará 81 anos na terça-feira (27).