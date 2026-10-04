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Mel Maia mostra dia agitado com namorado lutador e revela em quem votou

Atriz compartilhou registros do domingo (4), que começou com votação e treino antes da praia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:52

Mel Maia nos Stories neste domingo (4)
Mel Maia nos Stories neste domingo (4) Crédito: Reprodução/Instagram

O domingo (4) está agitado para Mel Maia. A atriz de 22 anos mostrou nas redes sociais uma sequência de fotos e vídeos do seu dia, que começou logo cedo, com as eleições. Logo pela manhã, a artista fez uma publicação nos Stories do Instagram indo votar e, de quebra, entregou qual candidato escolheu para presidente.

Mel surgiu com um boné vermelho escrito "Lula presidente gostoso demais", deixando claro que seu escolhido foi Lula (PT), candidato à reeleição. Ela também mostrou uma foto com o comprovante de votação.

Mel Maia nos Stories neste domingo (4)

Mel Maia nos Stories neste domingo (4) por Reprodução/Instagram
Mel Maia nos Stories neste domingo (4) por Reprodução/Instagram
Mel Maia nos Stories neste domingo (4) por Reprodução/Instagram
Mel Maia nos Stories neste domingo (4) por Reprodução/Instagram
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Mel Maia nos Stories neste domingo (4) por Reprodução/Instagram

Na sequência, apareceu com um look fitness, cumprindo com sua rotina diária de treinos. Depois, trocou a roupa de treino pelo biquíni e foi à praia no Rio de Janeiro. 

Em um dos registros, ela estava deitada na areia enquanto aproveitava o sol. Depois, posou agarradinha com o lutador de boxe Luan Medeiros, com quem vive um relacionamento desde o início de 2025. Para registrar o momento, os dois posaram agarradinhos exibindo suas tatuagens.

Mel Maia e Luan Medeiros assumiram o relacionamento no início de 2025. Os dois se conheceram quando a atriz procurou o lutador para ter aulas de boxe.

Desde então, o casal passou a compartilhar alguns momentos da relação nas redes sociais e trocar declarações públicas de carinho.

Luan é boxeador profissional e empresário. O lutador também acumula uma sequência de vitórias na carreira esportiva.

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mel Maia

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