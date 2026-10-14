Meme “six seven” coincide com 3.539 votos nulos para presidente em 2026

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 17:58
A digitação do número 67 resultou em 3.539 votos nulos para presidente no primeiro turno das Eleições 2026, segundo dados atribuídos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em reportagens publicadas após a votação. O número coincide com a popularidade do meme “six seven”, que viralizou nas redes sociais, especialmente entre o público jovem. Os registros, porém, não permitem afirmar que os eleitores anularam o voto de propósito para participar da tendência.
Meme "6 7" viralizou em todo o mundo
Sem candidatura correspondente ao número 67 na disputa presidencial, a digitação da sequência, seguida da confirmação na urna, resulta em voto nulo. A coincidência entre os registros eleitorais e a popularidade do meme chama a atenção, mas não comprova uma relação entre os dois fenômenos.
O meme six seven (ou “6-7”) ganhou popularidade nas redes sociais a partir de um trecho da música “Doot Doot (6 7)”, do rapper norte-americano Skrilla. A faixa viralizou em vídeos relacionados ao basquete e a expressão virou um bordão acompanhado por um gesto de mãos, reproduzido por crianças e adolescentes em escolas e plataformas virtuais.
A popularidade do meme alcançou dimensão internacional quando o portal Dictionary.com elegeu “67” como Palavra do Ano de 2025. Segundo o site, a escolha levou em conta dados como notícias, tendências nas redes sociais e pesquisas na internet. A expressão ganhou força a partir do verão de 2025 no Hemisfério Norte, e sua origem é associada à música de Skrilla.
Os dados eleitorais não permitem identificar a motivação individual de quem digitou um número inválido. O sigilo do voto impede concluir se a escolha foi uma brincadeira, um protesto, um engano ou outra decisão do eleitor.
Outras sequências apareceram com frequência maior entre os votos nulos para presidente. O número 10, utilizado pelo Republicanos, registrou 231.601 ocorrências. Uma hipótese é que parte dos eleitores tenha repetido, na votação para presidente, o número utilizado para governador, mas os dados não comprovam essa explicação.
Ao todo, 1.751.122 votos para presidente foram anulados após a digitação de números que não correspondiam a candidaturas válidas, segundo os dados divulgados após a eleição. Já a sequência “00”, usada por eleitores que desejam anular o voto, somou cerca de 1,9 milhão de registros, conforme as reportagens publicadas sobre o levantamento.