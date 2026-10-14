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Meme “six seven” coincide com 3.539 votos nulos para presidente em 2026

Dados eleitorais registram milhares de votos anulados após a digitação do número 67, mas não revelam se a escolha teve relação com a tendência viral

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 17:58

Tribunal Superior Eleitoral confirma que o número não pertencia a nenhum candidato registrado Crédito: TikTok/usuárionothere e TikTok/matheus.kenji32

A digitação do número 67 resultou em 3.539 votos nulos para presidente no primeiro turno das Eleições 2026, segundo dados atribuídos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em reportagens publicadas após a votação. O número coincide com a popularidade do meme “six seven”, que viralizou nas redes sociais, especialmente entre o público jovem. Os registros, porém, não permitem afirmar que os eleitores anularam o voto de propósito para participar da tendência.



Meme "6 7" viralizou em todo o mundo 1 de 4

Sem candidatura correspondente ao número 67 na disputa presidencial, a digitação da sequência, seguida da confirmação na urna, resulta em voto nulo. A coincidência entre os registros eleitorais e a popularidade do meme chama a atenção, mas não comprova uma relação entre os dois fenômenos.



Meme six seven sai das redes e chega à urna eletrônica

O meme six seven (ou “6-7”) ganhou popularidade nas redes sociais a partir de um trecho da música “Doot Doot (6 7)”, do rapper norte-americano Skrilla. A faixa viralizou em vídeos relacionados ao basquete e a expressão virou um bordão acompanhado por um gesto de mãos, reproduzido por crianças e adolescentes em escolas e plataformas virtuais.



A popularidade do meme alcançou dimensão internacional quando o portal Dictionary.com elegeu “67” como Palavra do Ano de 2025. Segundo o site, a escolha levou em conta dados como notícias, tendências nas redes sociais e pesquisas na internet. A expressão ganhou força a partir do verão de 2025 no Hemisfério Norte, e sua origem é associada à música de Skrilla.

Número 67 aparece entre votos anulados, mas motivo é incerto

Os dados eleitorais não permitem identificar a motivação individual de quem digitou um número inválido. O sigilo do voto impede concluir se a escolha foi uma brincadeira, um protesto, um engano ou outra decisão do eleitor.



Outras sequências apareceram com frequência maior entre os votos nulos para presidente. O número 10, utilizado pelo Republicanos, registrou 231.601 ocorrências. Uma hipótese é que parte dos eleitores tenha repetido, na votação para presidente, o número utilizado para governador, mas os dados não comprovam essa explicação.

Números como 10, 00 e 67 aparecem entre as combinações digitadas por eleitores que anularam o voto para presidente. O infográfico mostra os registros de votos anulados e os números escolhidos na urna. Crédito: Ilustração, IA