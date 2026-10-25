CRIME ELEITORAL

Mesária é presa suspeita de fazer campanha para Lula dentro de escola

Mulher foi detida pela Polícia Militar e encaminhada à Polícia Federal



Esther Morais

Metrópoles

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 12:24

Mesária é presa suspeita de fazer campanha para Lula dentro de escola Crédito: Reprodução / @pontealtanews

Uma mesária foi presa neste domingo (25), suspeita de pedir votos e fazer propaganda eleitoral em favor do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o segundo turno das Eleições 2026. O caso aconteceu na Escola Classe 22, no setor Central do Gama, no Distrito Federal, e foi divulgado pelo portal Metrópoles.

A prisão foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, durante entrevista coletiva na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Segundo ele, a suspeita foi conduzida pela Polícia Militar após uma notificação do juiz eleitoral.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada à Polícia Federal (PF), responsável pela investigação de crimes eleitorais.

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A presidente da seção eleitoral teria presenciado a situação e acionado o juiz eleitoral e a polícia. Até o momento da publicação da reportagem do Metrópoles, o TRE-DF não havia se manifestado sobre o caso.

Ainda segundo Alexandre Patury, até as 11h30 deste domingo, a Polícia Militar havia recebido 20 ligações pelo número 190, relacionadas a possíveis ocorrências eleitorais. O secretário ressaltou, porém, que nem todas as denúncias necessariamente configuram infrações.