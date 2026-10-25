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Mesária é presa suspeita de fazer campanha para Lula dentro de escola

Mulher foi detida pela Polícia Militar e encaminhada à Polícia Federal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Esther Morais

  • Metrópoles

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 12:24

Mesária é presa suspeita de fazer campanha para Lula dentro de escola
Mesária é presa suspeita de fazer campanha para Lula dentro de escola Crédito: Reprodução / @pontealtanews

Uma mesária foi presa neste domingo (25), suspeita de pedir votos e fazer propaganda eleitoral em favor do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o segundo turno das Eleições 2026. O caso aconteceu na Escola Classe 22, no setor Central do Gama, no Distrito Federal, e foi divulgado pelo portal Metrópoles.

A prisão foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, durante entrevista coletiva na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Segundo ele, a suspeita foi conduzida pela Polícia Militar após uma notificação do juiz eleitoral.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada à Polícia Federal (PF), responsável pela investigação de crimes eleitorais.

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1. Faça pausas das telas e das notícias por Sora Maia

A presidente da seção eleitoral teria presenciado a situação e acionado o juiz eleitoral e a polícia. Até o momento da publicação da reportagem do Metrópoles, o TRE-DF não havia se manifestado sobre o caso.

Ainda segundo Alexandre Patury, até as 11h30 deste domingo, a Polícia Militar havia recebido 20 ligações pelo número 190, relacionadas a possíveis ocorrências eleitorais. O secretário ressaltou, porém, que nem todas as denúncias necessariamente configuram infrações.

Entre os registros, houve também uma denúncia de boca de urna em uma escola de Brazlândia, que estava sendo apurada pelas autoridades.

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