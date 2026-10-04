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Mesário é levado para delegacia após sugerir voto para eleitor em SP

Chefe da seção eleitoral percebeu a irregularidade e acionou as autoridades

Metrópoles

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:26

E.M.E.F. Edna Teresa Fiório, escola pública da rede municipal de ensino fundamental, em Santa Gertrudes (SP) Crédito: Reprodução/Metrópoles

Um mesário, que não teve a identidade divulgada, foi afastado da função e levado à delegacia após sugerir voto a um eleitor dentro de uma seção eleitoral em Santa Gertrudes, São Paulo neste domingo (4).

O caso ocorreu na E.M.E.F. Edna Teresa Fiório, escola pública da rede municipal de ensino fundamental. A irregularidade foi percebida pelo chefe da seção eleitoral, que retirou o mesário da função e, em seguida, acionou as autoridades para o registro da ocorrência.