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Mesário é levado para delegacia após sugerir voto para eleitor em SP

Chefe da seção eleitoral percebeu a irregularidade e acionou as autoridades

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:26

E.M.E.F. Edna Teresa Fiório, escola pública da rede municipal de ensino fundamental, em Santa Gertrudes (SP)
E.M.E.F. Edna Teresa Fiório, escola pública da rede municipal de ensino fundamental, em Santa Gertrudes (SP) Crédito: Reprodução/Metrópoles

Um mesário, que não teve a identidade divulgada, foi afastado da função e levado à delegacia após sugerir voto a um eleitor dentro de uma seção eleitoral em Santa Gertrudes, São Paulo neste domingo (4).

O caso ocorreu na E.M.E.F. Edna Teresa Fiório, escola pública da rede municipal de ensino fundamental. A irregularidade foi percebida pelo chefe da seção eleitoral, que retirou o mesário da função e, em seguida, acionou as autoridades para o registro da ocorrência.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

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O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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