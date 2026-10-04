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Mesário é preso em flagrante por boca de urna em seção eleitoral

A prisão aconteceu dentro da Escola Municipal Antenor Soares, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, no Mato Grosso

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:23

Situação sub judice mantém indefinição sobre a validade dos votos de candidatos indeferidos.
Situação sub judice mantém indefinição sobre a validade dos votos de candidatos indeferidos Crédito: Zileide Silva/TV Globo

Um mesário foi preso em flagrante por boca de urna neste domingo (4), na Escola Municipal Antenor Soares, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, no Mato Grosso. 

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Segundo a Polícia Militar, o mesário manifestava apoio político a um candidato durante o trabalho. O apoio caracteriza propaganda eleitoral irregular.

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A prisão ocorreu após eleitores acionarem uma equipe da PM. Um boletim de ocorrência foi registrado.

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