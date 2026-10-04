Mesário é preso em flagrante por boca de urna em seção eleitoral

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:23
Um mesário foi preso em flagrante por boca de urna neste domingo (4), na Escola Municipal Antenor Soares, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, no Mato Grosso.
Segundo a Polícia Militar, o mesário manifestava apoio político a um candidato durante o trabalho. O apoio caracteriza propaganda eleitoral irregular.
Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026
A prisão ocorreu após eleitores acionarem uma equipe da PM. Um boletim de ocorrência foi registrado.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe propaganda eleitoral ou manifestação política durante a votação. O crime eleitoral tem pena de seis meses a um ano de detenção, que pode ser substituída por prestação de serviços, além de multa.