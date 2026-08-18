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Mesários começam treinamento para as Eleições 2026 na Bahia; veja como será

Capacitação começou segunda-feira; em Salvador, atividades presenciais terão início quarta (19) e devem alcançar mais de 13 mil pessoas

Mariana Rios

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:11

Mesários: capacitação será realizada de forma on-line ou presencial, de acordo com cada Zona Eleitoral Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O treinamento de mesárias e mesários para as Eleições 2026 começou nesta segunda-feira (17) na Bahia, conforme calendário definido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A capacitação será realizada de forma on-line ou presencial, de acordo com a organização de cada Zona Eleitoral. Em Salvador, as atividades presenciais começarão na quarta-feira (19).

A modalidade de treinamento, assim como data, horário e local, no caso das atividades presenciais, estão indicados na carta de convocação recebida pelos mesários. O treinamento presencial será destinado aos presidentes das mesas receptoras de votos e a pelo menos mais um integrante de cada mesa, além de coordenadores de local de votação e de acessibilidade.

Mesários: atribuições e vantagens 1 de 4

Na modalidade on-line, os convocados poderão realizar a capacitação pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem do Tribunal Superior Eleitoral (AVA/TSE) e pelo aplicativo Mesário, disponível para celulares Android e iOS.

O que será ensinado

A capacitação aborda as principais etapas do trabalho durante a votação, desde a preparação e instalação da urna eletrônica até o encerramento dos trabalhos. Entre os assuntos estão a organização da mesa receptora, conferência de materiais, sigilo do voto, biometria, fiscalização, situações especiais, acessibilidade e inclusão e justificativa eleitoral.

Treinamento em Salvador

Na capital baiana, a capacitação presencial ocorrerá entre quarta-feira (19) e 18 de setembro no Auditório do TRE-BA. De 26 de agosto a 18 de setembro, também haverá treinamento no Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), na sede do tribunal, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Segundo o TRE-BA, cerca de 10.264 mesárias e mesários e 3.090 coordenadores serão capacitados em Salvador.

A organização envolve as Zonas Eleitorais da capital, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE-BA) e setores administrativos e técnicos do tribunal.

O treinamento segue as regras estabelecidas pela Resolução Administrativa TRE-BA nº 26, de 10 de julho de 2026, que trata da organização e execução das Eleições Gerais de 2026 na Bahia.

Em caso de dúvidas sobre a convocação, os mesários devem procurar a respectiva Zona Eleitoral. Os contatos e horários de funcionamento estão disponíveis aqui.