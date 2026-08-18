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Mesários começam treinamento para as Eleições 2026 na Bahia; veja como será

Capacitação começou segunda-feira; em Salvador, atividades presenciais terão início quarta (19) e devem alcançar mais de 13 mil pessoas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:11

Mesários podem pedir mudança de seção eleitoral até sexta-feira (30)
Mesários: capacitação será realizada de forma on-line ou presencial, de acordo com cada Zona Eleitoral Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O treinamento de mesárias e mesários para as Eleições 2026 começou nesta segunda-feira (17) na Bahia, conforme calendário definido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A capacitação será realizada de forma on-line ou presencial, de acordo com a organização de cada Zona Eleitoral. Em Salvador, as atividades presenciais começarão na quarta-feira (19).

A modalidade de treinamento, assim como data, horário e local, no caso das atividades presenciais, estão indicados na carta de convocação recebida pelos mesários. O treinamento presencial será destinado aos presidentes das mesas receptoras de votos e a pelo menos mais um integrante de cada mesa, além de coordenadores de local de votação e de acessibilidade.

Mesários: atribuições e vantagens

Os mesários são responsáveis por toda a parte burocrática desse momento, como o ordenamento e orientação aos eleitores por Guilherme Paganotto/TRE-TO
Eles têm atribuições diferentes nos locais de votação, de acordo com suas funções: ‘presidente’, ‘1º mesário’, ‘2º mesário’, ‘1º secretário’ e ‘suplente’ por Frenando Frazão/Agência Brasil
Treinamentos são feitos antes das eleições, de maneira presencial e também virtual; na Bahia, as capacitações começaram dia 17 de agosto por José Cruz/Agência Brasil
A cada dia trabalhado, incluindo os dias de capacitação, são concedidos dois dias de folga, e o TRE oferece auxílio-alimentação de R$ 65 nesta eleição. A atuação como mesário também pode ser usada como critério de desempate em concursos públicos e contabilizada como carga horária complementar para universitários por Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Os mesários são responsáveis por toda a parte burocrática desse momento, como o ordenamento e orientação aos eleitores por Guilherme Paganotto/TRE-TO

Na modalidade on-line, os convocados poderão realizar a capacitação pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem do Tribunal Superior Eleitoral (AVA/TSE) e pelo aplicativo Mesário, disponível para celulares Android e iOS.

O que será ensinado

A capacitação aborda as principais etapas do trabalho durante a votação, desde a preparação e instalação da urna eletrônica até o encerramento dos trabalhos. Entre os assuntos estão a organização da mesa receptora, conferência de materiais, sigilo do voto, biometria, fiscalização, situações especiais, acessibilidade e inclusão e justificativa eleitoral.

Treinamento em Salvador

Na capital baiana, a capacitação presencial ocorrerá entre quarta-feira (19) e 18 de setembro no Auditório do TRE-BA. De 26 de agosto a 18 de setembro, também haverá treinamento no Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), na sede do tribunal, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Segundo o TRE-BA, cerca de 10.264 mesárias e mesários e 3.090 coordenadores serão capacitados em Salvador.

A organização envolve as Zonas Eleitorais da capital, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE-BA) e setores administrativos e técnicos do tribunal.

O treinamento segue as regras estabelecidas pela Resolução Administrativa TRE-BA nº 26, de 10 de julho de 2026, que trata da organização e execução das Eleições Gerais de 2026 na Bahia.

Em caso de dúvidas sobre a convocação, os mesários devem procurar a respectiva Zona Eleitoral. Os contatos e horários de funcionamento estão disponíveis aqui

A cada dia trabalhado, incluindo os dias de capacitação, são concedidos dois dias de folga aos mesários. Nesta eleição, o TRE oferece auxílio-alimentação de R$ 65, pagos via PIX. A atuação como mesário também pode ser usada como critério de desempate em concursos públicos e contabilizada como carga horária complementar para universitários.

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Tags:

Tre-ba Eleições 2026 Mesários

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