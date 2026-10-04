Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Michelle Bolsonaro é eleita senadora pelo Distrito Federal

Ex-primeira-dama conquista uma das duas vagas em disputa e terá mandato de oito anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:35

Michelle Bolsonaro
Michelle Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES @hugobarretophoto

Michelle Bolsonaro (PL) foi eleita senadora pelo Distrito Federal neste domingo (4), nas eleições de 2026. A ex-primeira-dama conquistou uma das duas cadeiras em disputa e assumirá o mandato em fevereiro de 2027.

O mandato no Senado tem duração de oito anos. Neste pleito, os eleitores do Distrito Federal escolheram dois representantes para a Casa, assim como ocorreu nos estados. O segundo nome será Bia Kicis, também do PL. Ambas permanecerão no cargo até 2035 e se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos), que fica na função até 2030.

Com mais de 90% das urnas apuradas até as 18h30, nem Leila do Vôlei (PDT) e nem Erika Kokay (PT) podem alcançar as duas candidatas. 

ACOMPANHE A APURAÇÃO AO VIVO DAS ELEIÇÕES 2026

Trajetória de Michelle Bolsonaro

Casada com Jair Bolsonaro, Michelle foi primeira-dama durante a Presidência do marido, entre 2019 e 2022. Naquele período, participou de iniciativas voltadas às pessoas com deficiência e à comunidade surda.

Após deixar o Palácio do Planalto, ampliou sua participação na política partidária. A candidatura pelo PL ao Senado no Distrito Federal marcou sua entrada na disputa por um cargo eletivo.  

Michelle e Jair Bolsonaro

Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Bolsonaro e Michelle em Doha por Isac Nóbrega/PR
Michellle Bolsonaro e Jair Bolsonaro durante a gestão do ex-presidente da República por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair e Michelle Bolsonaro em 2019 por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Isác Nobrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro no dia da posse por Reprodução
Jair e Michelle Bolsonaro por Vinícius Nunes/Metrópoles
Jair e Michelle Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro e Michelle na Avenida Paulista por Reprodução
Jair, Michelle e Carlos Bolsonar por Rafael Carvalho/Presidência
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" por Divulgação
Michelle e Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República/Arquivo
1 de 15
Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil
Imagem - Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1° turno

Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1° turno
Imagem - Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo

Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo