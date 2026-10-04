VAGA GARANTIDA

Michelle Bolsonaro é eleita senadora pelo Distrito Federal

Ex-primeira-dama conquista uma das duas vagas em disputa e terá mandato de oito anos

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:35

Michelle Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES @hugobarretophoto

Michelle Bolsonaro (PL) foi eleita senadora pelo Distrito Federal neste domingo (4), nas eleições de 2026. A ex-primeira-dama conquistou uma das duas cadeiras em disputa e assumirá o mandato em fevereiro de 2027.

O mandato no Senado tem duração de oito anos. Neste pleito, os eleitores do Distrito Federal escolheram dois representantes para a Casa, assim como ocorreu nos estados. O segundo nome será Bia Kicis, também do PL. Ambas permanecerão no cargo até 2035 e se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos), que fica na função até 2030.

Com mais de 90% das urnas apuradas até as 18h30, nem Leila do Vôlei (PDT) e nem Erika Kokay (PT) podem alcançar as duas candidatas.

Trajetória de Michelle Bolsonaro

Casada com Jair Bolsonaro, Michelle foi primeira-dama durante a Presidência do marido, entre 2019 e 2022. Naquele período, participou de iniciativas voltadas às pessoas com deficiência e à comunidade surda.

Após deixar o Palácio do Planalto, ampliou sua participação na política partidária. A candidatura pelo PL ao Senado no Distrito Federal marcou sua entrada na disputa por um cargo eletivo.