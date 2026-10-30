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Michelle Bolsonaro nega divisões, pede união na direita e defende Tarcísio e Malafaia após críticas

Ex-primeira-dama nega ressentimentos de Jair Bolsonaro e apela à união do grupo político após divergências sobre fuga de Flávio

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 23:30

Michelle e Flávio
Michelle e Flávio Crédito: Reprodução

Em publicação realizada em suas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um apelo pela união dos apoiadores da direita e rebateu os rumores sobre supostas divisões internas após o período eleitoral.

Em postagem nos stories, Michelle compartilhou reflexões atribuídas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o momento exige prudência e cautela.

"Vivemos tempos difíceis. Precisamos refletir e, só depois, agir", escreveu. Segundo a ex-primeira-dama, Jair Bolsonaro expressou gratidão pelo empenho de militantes e apoiadores que se dedicaram à campanha de Flávio.

Ela enfatizou que o ex-presidente reconhece o sacrifício e a mobilização de todos que se doaram na expectativa de "um futuro melhor para o Brasil".

Michelle e Jair Bolsonaro

Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Bolsonaro e Michelle em Doha por Isac Nóbrega/PR
Michellle Bolsonaro e Jair Bolsonaro durante a gestão do ex-presidente da República por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair e Michelle Bolsonaro em 2019 por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Isác Nobrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro no dia da posse por Reprodução
Jair e Michelle Bolsonaro por Vinícius Nunes/Metrópoles
Jair e Michelle Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro e Michelle na Avenida Paulista por Reprodução
Jair, Michelle e Carlos Bolsonar por Rafael Carvalho/Presidência
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" por Divulgação
Michelle e Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República/Arquivo
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Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução

Defesa de aliados e críticas às 'notícias falsas'

Michelle também abordou as especulações envolvendo tensões entre lideranças do campo conservador. Ela relatou que o ex-presidente se entristece com a veiculação de "notícias falsas" que atribuem a ele declarações mentirosas voltadas a gerar intrigas e apontar "culpados".

A ex-primeira-dama destacou nominalmente figuras políticas como a senadora Damares Alves, o governador Tarcísio de Freitas, o deputado federal Nikolas Ferreira e o pastor Silas Malafaia. De acordo com o relato, Bolsonaro mantém por essas lideranças "muito respeito, carinho e gratidão", ao contrário do que vem sendo veiculado.

"O meu marido ressalta que é momento de união e não de procurar culpados", afirmou Michelle.

Ela encerrou o pronunciamento alertando os seguidores contra provocações e desinformação no ambiente digital: "Não caiamos nas enganações daqueles que sempre semeiam o ódio, a mentira e provocam a nossa divisão em troca de likes e engajamento".

'Amadorismo'

Apesar do tom pacificador da publicação de Michelle Bolsonaro, a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos expôs rusgas e reações divergentes no próprio núcleo conservador.

Por um lado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), manteve uma postura cautelosa. Interlocutores relatam que Tarcísio foi pego de surpresa pela decisão e preferiu priorizar um discurso de estabilidade e apaziguamento, defendendo a aceitação do resultado das urnas e a construção de uma oposição estruturada pelos caminhos institucionais.

Por outro lado, o pastor Silas Malafaia adotou um posicionamento ambivalente e inflamado. Em manifestações públicas, Malafaia defendeu a partida do senador, alegando que a permanência no Brasil representaria risco de "perseguição política" e de uma eventual prisão cautelar. Contudo, nos bastidores, o líder religioso não poupou críticas à condução política da crise por parte do entorno familiar, classificando os conselheiros e a divulgação das manifestações escritas por Flávio como demonstrações de "amadorismo".

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Tags:

Jair Bolsonaro Fuga Michelle Bolsonaro Flávio Bolsonaro Senado Direita

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