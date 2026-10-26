Michelle Bolsonaro publica mensagem de fé após derrota de Flávio para Lula

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Mariana Rios
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:31
Michelle Bolsonaro publicou uma mensagem de fé nas redes sociais neste domingo (25), após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Sem citar diretamente o presidente eleito, a ex-primeira-dama escreveu: “Deus, o Senhor é o dono do Brasil. Olharemos para Ti!”.
A manifestação ocorreu poucas horas depois de Michelle demonstrar confiança na vitória do enteado. Durante a votação no Colégio Mackenzie, no Lago Sul, em Brasília, ela afirmou que esperava ver Flávio chegar ao Palácio do Planalto.
Na ocasião, Michelle disse que acompanharia a apuração ao lado do marido, Jair Bolsonaro, a quem chamou de “meu galego”, e que, por isso, não ficaria com o candidato durante a contagem dos votos.
A relação entre Michelle e o enteado passou por um período de tensão nos últimos meses. Em junho, veio a público um desentendimento entre os dois, após a ex-primeira-dama relatar ter sido desrespeitada e maltratada durante uma ligação telefônica. O episódio envolveu divergências sobre as articulações do PL para o governo do Ceará.
Posteriormente, houve um pedido de desculpas, aceito no mês seguinte, seguido de um convite para conversarem. Em agosto, os dois apareceram juntos em uma gravação de campanha eleitoral, sinalizando a reaproximação.