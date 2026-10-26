REAÇÃO DA MADRASTA

Michelle Bolsonaro publica mensagem de fé após derrota de Flávio para Lula

Ex-primeira-dama escreveu que Deus é o dono do Brasil após o resultado do segundo turno; horas antes, havia declarado confiança na vitória do enteado

Mariana Rios

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:31

Michele acompanha votação para o governado do DF e comemora vitória de Celina Leão Crédito: Reprodução/Instagram

Michelle Bolsonaro publicou uma mensagem de fé nas redes sociais neste domingo (25), após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Sem citar diretamente o presidente eleito, a ex-primeira-dama escreveu: “Deus, o Senhor é o dono do Brasil. Olharemos para Ti!”.

A manifestação ocorreu poucas horas depois de Michelle demonstrar confiança na vitória do enteado. Durante a votação no Colégio Mackenzie, no Lago Sul, em Brasília, ela afirmou que esperava ver Flávio chegar ao Palácio do Planalto.

Mensagens postadas por Michele Bolsonaro, madrasta de Flavio, após derrota do enteado Crédito: Reprodução/Instagram

Na ocasião, Michelle disse que acompanharia a apuração ao lado do marido, Jair Bolsonaro, a quem chamou de “meu galego”, e que, por isso, não ficaria com o candidato durante a contagem dos votos.

Relação entre Michelle e Flávio

A relação entre Michelle e o enteado passou por um período de tensão nos últimos meses. Em junho, veio a público um desentendimento entre os dois, após a ex-primeira-dama relatar ter sido desrespeitada e maltratada durante uma ligação telefônica. O episódio envolveu divergências sobre as articulações do PL para o governo do Ceará.