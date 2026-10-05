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Milei fala em ‘eleição histórica’ e Netanyahu deseja vitória no 2º turno a Flávio Bolsonaro

Presidente argentino parabenizou candidato do PL pelo resultado no 1º turno; primeiro-ministro de Israel disse esperar o restabelecimento da relação entre os dois países



Estadão

Mariana Rios

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:43

Milei chama resultado de Flávio de ‘eleição histórica’; Netanyahu deseja ‘grande vitória’ no 2º turno Crédito: Divulgação/Foto da ONU/Loey Felipe

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizaram Flávio Bolsonaro (PL) pelo resultado do primeiro turno da eleição presidencial brasileira. Milei classificou a votação como uma “eleição histórica”, enquanto Netanyahu desejou ao senador uma “grande vitória” no segundo turno, marcado para o próximo dia 25.

Flávio agradeceu a Milei nesta segunda-feira (5), em uma publicação no X. “Obrigado, meu amigo Milei. Muito em breve nossas nações estarão mais próximas! Deus no comando”, escreveu.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Na noite de domingo (4), Milei havia parabenizado o candidato do PL e defendido uma aproximação entre Argentina e Brasil. “O continente americano é dos cidadãos que querem viver em liberdade. Espero que em breve possamos começar a trabalhar juntos para que a Argentina e o Brasil continuem sendo grandes parceiros comerciais, culturais e políticos”, afirmou o presidente argentino.

Netanyahu também se manifestou nesta segunda-feira. Ao parabenizar Flávio pelo desempenho no primeiro turno, o primeiro-ministro israelense afirmou esperar o restabelecimento da relação entre Brasil e Israel.

“Espero restabelecer a extraordinária amizade entre Israel e Brasil. Desejo a você uma grande vitória, meu amigo”, escreveu Netanyahu no X.

Flávio terminou o primeiro turno à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual presidente. Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

A manifestação de Netanyahu ocorre em um contexto de desgaste nas relações entre os governos brasileiro e israelense. A eleição de Flávio poderia representar uma mudança na política externa brasileira em relação a Israel, enquanto o candidato também defende maior aproximação com os Estados Unidos.

Após a divulgação do resultado, Flávio falou a apoiadores em frente à sua casa, em Brasília. “É o Brasil querendo mudança, essa é a leitura do que aconteceu hoje”, afirmou. Em seguida, disse que seria “o fim da era do Partido dos Trabalhadores”.

Lula, que busca a reeleição para um quarto mandato não consecutivo, classificou o resultado como “inesperado” e afirmou que esperava vencer já no primeiro turno. O presidente reconheceu a dificuldade da disputa e disse que iniciaria uma nova campanha para o segundo turno.

Além da disputa presidencial, o resultado das eleições para o Congresso fortaleceu o PL. O partido elegeu 19 dos 54 senadores em disputa e passará a ter 28 cadeiras no Senado a partir de 2027, segundo os resultados do primeiro turno.