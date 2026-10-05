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Milei fala em ‘eleição histórica’ e Netanyahu deseja vitória no 2º turno a Flávio Bolsonaro

Presidente argentino parabenizou candidato do PL pelo resultado no 1º turno; primeiro-ministro de Israel disse esperar o restabelecimento da relação entre os dois países

  • Foto do(a) author(a) Estadão
  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Estadão

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:43

Milei chama resultado de Flávio de ‘eleição histórica’; Netanyahu deseja ‘grande vitória’ no 2º turno
Milei chama resultado de Flávio de ‘eleição histórica’; Netanyahu deseja ‘grande vitória’ no 2º turno Crédito: Divulgação/Foto da ONU/Loey Felipe

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizaram Flávio Bolsonaro (PL) pelo resultado do primeiro turno da eleição presidencial brasileira. Milei classificou a votação como uma “eleição histórica”, enquanto Netanyahu desejou ao senador uma “grande vitória” no segundo turno, marcado para o próximo dia 25.

Flávio agradeceu a Milei nesta segunda-feira (5), em uma publicação no X. “Obrigado, meu amigo Milei. Muito em breve nossas nações estarão mais próximas! Deus no comando”, escreveu.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Na noite de domingo (4), Milei havia parabenizado o candidato do PL e defendido uma aproximação entre Argentina e Brasil. “O continente americano é dos cidadãos que querem viver em liberdade. Espero que em breve possamos começar a trabalhar juntos para que a Argentina e o Brasil continuem sendo grandes parceiros comerciais, culturais e políticos”, afirmou o presidente argentino.

Netanyahu também se manifestou nesta segunda-feira. Ao parabenizar Flávio pelo desempenho no primeiro turno, o primeiro-ministro israelense afirmou esperar o restabelecimento da relação entre Brasil e Israel.

“Espero restabelecer a extraordinária amizade entre Israel e Brasil. Desejo a você uma grande vitória, meu amigo”, escreveu Netanyahu no X.

Flávio terminou o primeiro turno à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual presidente. Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

A manifestação de Netanyahu ocorre em um contexto de desgaste nas relações entre os governos brasileiro e israelense. A eleição de Flávio poderia representar uma mudança na política externa brasileira em relação a Israel, enquanto o candidato também defende maior aproximação com os Estados Unidos.

Após a divulgação do resultado, Flávio falou a apoiadores em frente à sua casa, em Brasília. “É o Brasil querendo mudança, essa é a leitura do que aconteceu hoje”, afirmou. Em seguida, disse que seria “o fim da era do Partido dos Trabalhadores”.

Lula, que busca a reeleição para um quarto mandato não consecutivo, classificou o resultado como “inesperado” e afirmou que esperava vencer já no primeiro turno. O presidente reconheceu a dificuldade da disputa e disse que iniciaria uma nova campanha para o segundo turno.

Além da disputa presidencial, o resultado das eleições para o Congresso fortaleceu o PL. O partido elegeu 19 dos 54 senadores em disputa e passará a ter 28 cadeiras no Senado a partir de 2027, segundo os resultados do primeiro turno.

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Tags:

Argentina Flávio Bolsonaro Israel

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