POLÍTICA

Ministério da Justiça identifica falhas no transporte público em pelo menos oito estados durante eleições

Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou o horário de votação nas eleições presidenciais até as 19h

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18:05

Semob iinformou que acompanha movimentação no transporte público neste domingo (25) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Salvador

O Ministério da Justiça identificou falhas na oferta de transporte público em pelo menos oito estados brasileiros neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições presidenciais. As informações são da Folha de S.Paulo.

Os problemas foram registrados na Bahia, em São Paulo, no Piauí, em Sergipe, no Pará, em Alagoas, na Paraíba e no Rio de Janeiro.

O setor de inteligência do Ministério da Justiça reuniu os registros com base em comunicações de órgãos públicos locais, incluindo o Ministério Público Eleitoral, agências reguladoras estaduais e entidades responsáveis pela gestão do transporte coletivo.

Na Bahia, Salvador registrou problemas no transporte público. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), a operação foi normalizada ainda pela manhã. A pasta informou que houve interrupções no início do dia devido a episódios recorrentes de adesivação clandestina de veículos.

De acordo com a secretaria, as empresas foram notificadas para garantir a circulação de toda a frota, enquanto equipes do órgão acompanhavam o serviço para evitar novas ocorrências.

Em nota, a Semob informou que a operação dos ônibus em Salvador foi normalizada por volta das 12h20, após interrupções em garagens provocadas por episódios de adesivação clandestina de veículos.

Prorrogação

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou o horário de votação nas eleições presidenciais neste domingo (25) até as 19h, em todo o Brasil. Ele havia sido sorteado como relator de um pedido do PT, após relatos, em diferentes cidades do país, de dificuldades de deslocamento de eleitores no transporte público.