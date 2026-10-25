ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

Ministro Cristiano Zanin, do STF, prorroga votação até as 19h em todo o Brasil

Ele atende a um pedido da coligação Brasil Pronto Pra Mais, do presidente Lula

Thais Borges

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:11

Ministro Cristiano Zanin Crédito: Carlos Moura/SCO/STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou o horário de votação nas eleições presidenciais neste domingo (25) até as 19h, em todo o Brasil. Ele havia sido sorteado como relator de um pedido do PT, após relatos, em diferentes cidades do país, de dificuldades de deslocamento de eleitores no transporte público.

Na decisão, o ministro cita as reclamações de dificuldades de deslocamento de eleitores em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas. Zanin destaca que “considerando a gravidade dos fatos narrados”, que chegaram ao conhecimento do STF às 16h32 deste domingo, decidiu determinar a prorrogação do recebimento dos votos em todo o país. Ele cita a “urgência evidente na medida”.

Havia, também, um pedido do PL para que prorrogar o prazo de votação em estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, devido a chuvas.

Pouco antes das 17h, de acordo com a Globo News, o ministro Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, havia dito que não haveria prorrogação. No entanto, uma decisão do STF se sobrepõe a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).