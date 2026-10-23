ELEIÇÕES

Ministro do TSE barra suspensão do canal 'Exército do Lula' e prevê multa de R$ 50 mil

Decisão foi proferida nesta sexta-feira (23)

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16:11

Floriano de Azevedo Marques Crédito: TV Justiça/Reprodução

O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), impediu nesta sexta-feira (23) que novas decisões determinem a suspensão ou restrição do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, ligado à divulgação de conteúdos favoráveis ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A decisão atende parcialmente a um pedido apresentado pela coligação do petista e estabelece multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento pela Meta, empresa responsável pelo WhatsApp.

"Defiro parcialmente o pedido de liminar, a fim de suspender os efeitos das decisões proferidas, ou das que venham a ser proferidas, exclusivamente nas partes em que os respectivos resultados práticos sejam a suspensão, a indisponibilização, a restrição de alcance ou de funcionalidade, ou qualquer "medida em nível de canal", do canal cognominado "Exército do Lula", até o julgamento do mandado de segurança ou determinação diversa", afirmou o ministro.

Floriano também determinou que o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, se abstenha de utilizar sua competência para suspender, retirar ou restringir o canal até que o Plenário da Corte analise o caso.