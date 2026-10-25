DECISÃO

Ministro Zanin esclarece que só urnas ainda abertas devem receber votos até as 19h

Urnas já encerradas não podem ser reabertas e terão votos contabilizados

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18:20

Urna Crédito: Divulgação/Polícia Penal-RS

As seções eleitorais que ainda estavam abertas quando foi determinada a prorrogação da votação devem continuar recebendo eleitores até as 19h deste domingo (25), no horário de Brasília. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu que a extensão deve ser cumprida nos locais onde as urnas ainda não haviam sido fechadas.

A orientação foi reforçada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, em ofício encaminhado aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais.

"Orienta-se que as seções eleitorais que ainda estiverem abertas permaneçam em funcionamento até as 19h (horário de Brasília), em estrito cumprimento à determinação judicial", diz o documento.

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Na nova decisão, Zanin também informou que os votos registrados nas urnas já encerradas serão contabilizados.

"Determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas, sendo que, nas urnas que já foram fechadas os votos serão computados e totalizados", afirmou.

A prorrogação foi determinada após a coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentar ao STF um pedido de liminar de urgência, sob a alegação de dificuldades no transporte público que prejudicaram o deslocamento de eleitores.

Antes de recorrer ao Supremo, a campanha de Lula havia solicitado a ampliação do horário ao TSE. O primeiro pedido, apresentado no início da tarde, tratava de três municípios baianos: Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

Posteriormente, a solicitação passou a abranger ao menos nove estados: São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e Rio de Janeiro.

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também pediu ao TSE, neste domingo, a extensão da votação por duas horas em municípios de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul atingidos por fortes chuvas.

Em Minas Gerais, o pedido contemplava Belo Horizonte, Poços de Caldas e municípios da Região Metropolitana da capital com locais de votação sem energia elétrica. No Rio Grande do Sul, incluía São Borja, Itaqui e Uruguaiana, afetadas pelas chuvas e pela cheia do rio Uruguai.