Ministro Zanin esclarece que só urnas ainda abertas devem receber votos até as 19h

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Carol Neves
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18:20
As seções eleitorais que ainda estavam abertas quando foi determinada a prorrogação da votação devem continuar recebendo eleitores até as 19h deste domingo (25), no horário de Brasília. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu que a extensão deve ser cumprida nos locais onde as urnas ainda não haviam sido fechadas.
A orientação foi reforçada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, em ofício encaminhado aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais.
"Orienta-se que as seções eleitorais que ainda estiverem abertas permaneçam em funcionamento até as 19h (horário de Brasília), em estrito cumprimento à determinação judicial", diz o documento.
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Na nova decisão, Zanin também informou que os votos registrados nas urnas já encerradas serão contabilizados.
"Determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas, sendo que, nas urnas que já foram fechadas os votos serão computados e totalizados", afirmou.
A prorrogação foi determinada após a coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentar ao STF um pedido de liminar de urgência, sob a alegação de dificuldades no transporte público que prejudicaram o deslocamento de eleitores.
Antes de recorrer ao Supremo, a campanha de Lula havia solicitado a ampliação do horário ao TSE. O primeiro pedido, apresentado no início da tarde, tratava de três municípios baianos: Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.
Posteriormente, a solicitação passou a abranger ao menos nove estados: São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e Rio de Janeiro.
A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também pediu ao TSE, neste domingo, a extensão da votação por duas horas em municípios de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul atingidos por fortes chuvas.
Em Minas Gerais, o pedido contemplava Belo Horizonte, Poços de Caldas e municípios da Região Metropolitana da capital com locais de votação sem energia elétrica. No Rio Grande do Sul, incluía São Borja, Itaqui e Uruguaiana, afetadas pelas chuvas e pela cheia do rio Uruguai.
A atualização das 17h06 do sistema do TSE mostrava votos para presidente apurados em 1.225 seções eleitorais. Naquele momento, Lula tinha 193.574 votos, ou 57,66%, e Flávio Bolsonaro registrava 142.169 votos, equivalentes a 42,34%.