DECISÃO

Ministros do TSE mandam Lula, Janja e deputados apagarem publicações contra Flávio Bolsonaro

Decisões de André Mendonça e Kassio Nunes Marques apontam falta de respaldo para atribuir ao candidato propostas de cortes em programas sociais e mudanças na jornada de trabalho

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10:21

Decisões foram de Kassio Nunes Marques e André Mendonça Crédito: Antonio Augusto/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ordenou nesta quinta-feira (8) a remoção de publicações de Lula (PT), Janja e dos deputados André Janones (Rede-MG) e Lindbergh Farias (PT-RJ) contra o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Os conteúdos atribuíam ao adversário propostas e consequências de um eventual governo que, segundo os ministros, não tinham sustentação mínima nos elementos apresentados.

As ordens foram expedidas por Kassio Nunes Marques e André Mendonça em quatro processos movidos por Flávio. As decisões são liminares e ainda passarão pelo plenário da Corte.

Duas das ações atingem vídeos publicados no Instagram de Lula, candidato à reeleição. Em um deles, o presidente afirmou que o corte de despesas prometido por Flávio afetaria Pé-de-Meia, Farmácia Popular, Minha Casa, Minha Vida, merenda escolar e Gás do Povo. Também disse que trabalhadores e aposentados deixariam de receber reajustes do salário mínimo acima da inflação.

Mendonça entendeu que a publicação atribuiu ao candidato uma "intenção definida" de cortar programas específicos sem apontar declarações, entrevistas ou documentos que sustentassem a afirmação. O ministro observou que, conforme os elementos do processo, o plano de governo registrado no TSE prevê a manutenção dos programas sociais existentes.

A ordem determina a retirada integral do vídeo e proíbe sua republicação pelos representados, com multa de R$ 10 mil por publicação que descumpra a decisão. O pedido de direito de resposta será examinado após as defesas e a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral.

O outro vídeo de Lula usava o bordão "Se Flávio vence, você perde" e associava a eleição do adversário à perda de medicamentos gratuitos, aposentadoria, salário mínimo e acesso à casa própria. A propaganda também dizia que mulheres voltariam a ser alvo de violência, crianças seriam expostas mais cedo à violência e que "a milícia vai ter um amigo no cargo mais alto da República".

Para Mendonça, essas afirmações foram apresentadas como consequências certas de uma vitória de Flávio. O ministro não identificou "substrato fático mínimo" para sustentar que o candidato extinguiria os benefícios citados e deu prazo de três horas, após a ciência da decisão, para a remoção. Ele rejeitou, naquele momento, uma proibição genérica de futuras manifestações e a extensão automática da ordem a conteúdos não individualizados.

No caso de Janja, Nunes Marques determinou a retirada de um vídeo do Instagram em até 24 horas. Na gravação, a primeira-dama afirmou que Flávio queria uma jornada de sete dias por semana, acabaria com o Farmácia Popular e que sua chegada à Presidência levaria ao domínio do Brasil pelo crime organizado. A publicação também mencionava novas "covas abertas" em uma eventual pandemia.

O ministro considerou que críticas genéricas sobre direitos das mulheres e referências à política de armas estavam protegidas pela liberdade de expressão. Avaliou, porém, que outras passagens ultrapassavam os limites da crítica política, por não haver elementos que indicassem intenção do candidato de impor trabalho durante sete dias semanais ou encerrar o Farmácia Popular.

Nunes Marques também considerou irregular vincular a eleição de Flávio ao domínio do país pelo crime organizado. Segundo ele, as declarações, apresentadas como certezas e sem "lastro mínimo", constituíam fatos "sabidamente inverídicos e gravemente descontextualizados". Janja ficou proibida de republicar o vídeo ou conteúdo substancialmente equivalente que mantenha as afirmações analisadas. A ordem alcança ainda reproduções no Instagram.

A quarta decisão determinou a remoção de cinco publicações de Janones e Lindbergh no Instagram, Facebook e YouTube, em até três horas. Os parlamentares atribuíram a Flávio propostas de elevar a idade mínima de aposentadoria para 70 anos entre homens e 65 entre mulheres, desvincular benefícios previdenciários do salário mínimo e encerrar a política de valorização real do piso. Também citaram jornada de 12 horas diárias, sete dias por semana, e privatização da Petrobras.

Mendonça avaliou que o vídeo tratava essas medidas como propostas específicas do candidato e parte de seu programa, sem respaldo mínimo nos elementos disponíveis. O ministro distinguiu a crítica a orientações econômicas e os prognósticos políticos, protegidos pela liberdade de expressão, da atribuição categórica de propostas ao adversário.