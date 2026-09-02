Moradores lotam ruas da Fazenda Grande do Retiro em apoio a ACM Neto e por mudança na Bahia

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Pombo Correio
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:52
As ruas da Fazenda Grande do Retiro ficaram lotadas de pessoas nesta quarta-feira (2) durante mais uma grande caminhada do candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) em Salvador. Com forte participação popular, o ato levou às ruas moradores que fizeram questão de demonstrar carinho, apoio e reconhecimento ao trabalho realizado por Neto durante os oito anos em que comandou a prefeitura da capital baiana.
Ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita Ana Paula Matos e dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), Neto percorreu as ruas do bairro em meio a uma grande mobilização. Deputados, vereadores, candidatos e lideranças da região também participaram da caminhada.
Durante todo o percurso, moradores saíram de suas casas e estabelecimentos comerciais para acompanhar a passagem de Neto. O candidato foi parado diversas vezes por pessoas que queriam abraçá-lo, tirar fotos, manifestar apoio e agradecer pelas ações realizadas em Salvador durante sua gestão.
“É emocionante ver a Fazenda Grande do Retiro desse jeito, com tanta gente nas ruas, demonstrando carinho, gratidão e reconhecimento pelo trabalho que fizemos em Salvador. Eu recebo cada abraço e cada palavra de incentivo com muita humildade, mas também com a certeza de que existe um sentimento muito forte de mudança crescendo em toda a Bahia”, afirmou Neto.
O candidato ressaltou ainda que a mobilização vista no bairro representa um movimento que vem ganhando força em diferentes regiões do estado. “Por onde a gente passa, encontramos pessoas que querem um novo caminho para o nosso estado, que acreditam que a Bahia pode avançar muito mais”, enfatizou.