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Moradores lotam ruas da Fazenda Grande do Retiro em apoio a ACM Neto e por mudança na Bahia

Neto percorreu as ruas do bairro ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita Ana Paula Matos e dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL)

Pombo Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:52

ACM Neto durante caminhada em Fazenda Grande do Retiro Crédito: Divulgação

As ruas da Fazenda Grande do Retiro ficaram lotadas de pessoas nesta quarta-feira (2) durante mais uma grande caminhada do candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) em Salvador. Com forte participação popular, o ato levou às ruas moradores que fizeram questão de demonstrar carinho, apoio e reconhecimento ao trabalho realizado por Neto durante os oito anos em que comandou a prefeitura da capital baiana.

Ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita Ana Paula Matos e dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), Neto percorreu as ruas do bairro em meio a uma grande mobilização. Deputados, vereadores, candidatos e lideranças da região também participaram da caminhada.

ACM Neto durante caminhada em Fazenda Grande do Retiro Crédito: Divulgação

Durante todo o percurso, moradores saíram de suas casas e estabelecimentos comerciais para acompanhar a passagem de Neto. O candidato foi parado diversas vezes por pessoas que queriam abraçá-lo, tirar fotos, manifestar apoio e agradecer pelas ações realizadas em Salvador durante sua gestão.

“É emocionante ver a Fazenda Grande do Retiro desse jeito, com tanta gente nas ruas, demonstrando carinho, gratidão e reconhecimento pelo trabalho que fizemos em Salvador. Eu recebo cada abraço e cada palavra de incentivo com muita humildade, mas também com a certeza de que existe um sentimento muito forte de mudança crescendo em toda a Bahia”, afirmou Neto.