PRISÃO DOMICILIAR

Moraes autoriza Flávio Bolsonaro a visitar o pai, mas proíbe uso eleitoral dos encontros

Restrição imposta a ex-presidente após divulgação de carta de apoio à candidatura do filho terminou após 90 dias



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:06

Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, a retomar as visitas ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

A decisão, no entanto, estabelece que os encontros não podem ter finalidade político-eleitoral. Também está proibida a divulgação de manifestações de Jair Bolsonaro sobre as eleições.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

A autorização foi concedida após o fim do prazo de 90 dias de restrições imposto pelo ministro em razão do descumprimento de medidas cautelares.