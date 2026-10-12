Moraes autoriza Flávio Bolsonaro a visitar o pai, mas proíbe uso eleitoral dos encontros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Estadão
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:06
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, a retomar as visitas ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.
A decisão, no entanto, estabelece que os encontros não podem ter finalidade político-eleitoral. Também está proibida a divulgação de manifestações de Jair Bolsonaro sobre as eleições.
A trajetória de Flávio Bolsonaro
A autorização foi concedida após o fim do prazo de 90 dias de restrições imposto pelo ministro em razão do descumprimento de medidas cautelares.
Em julho, Jair Bolsonaro divulgou uma carta de apoio à candidatura presidencial do filho. Flávio leu o documento durante uma transmissão ao vivo, apesar de uma das medidas cautelares proibir o ex-presidente de fazer manifestações políticas e eleitorais, inclusive por intermédio de terceiros.