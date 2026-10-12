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Moraes autoriza Flávio Bolsonaro a visitar o pai, mas proíbe uso eleitoral dos encontros

Restrição imposta a ex-presidente após divulgação de carta de apoio à candidatura do filho terminou após 90 dias

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:06

Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes
Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, a retomar as visitas ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

A decisão, no entanto, estabelece que os encontros não podem ter finalidade político-eleitoral. Também está proibida a divulgação de manifestações de Jair Bolsonaro sobre as eleições.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

A autorização foi concedida após o fim do prazo de 90 dias de restrições imposto pelo ministro em razão do descumprimento de medidas cautelares.

Em julho, Jair Bolsonaro divulgou uma carta de apoio à candidatura presidencial do filho. Flávio leu o documento durante uma transmissão ao vivo, apesar de uma das medidas cautelares proibir o ex-presidente de fazer manifestações políticas e eleitorais, inclusive por intermédio de terceiros.

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Tags:

Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes Stf Flávio Bolsonaro Trama Golpista

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