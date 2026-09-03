ELEIÇÃO

MP Eleitoral pede ao TRE rejeição da candidatura de Binho Galinha a deputado por ligação com milícia armada

Procuradoria sustenta que deputado, que está preso, é apontado como líder de grupo criminoso; defesa nega acusações

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:07

Binho Galinha Crédito: Reprodução

O Ministério Público Eleitoral pediu ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) o indeferimento do registro de candidatura de Kléber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha, filiado ao Avante. Nas alegações finais apresentadas no processo, a Procuradoria Regional Eleitoral afirma que elementos reunidos em ações penais indicam que ele teria liderado uma organização criminosa com características de milícia armada.

O pedido foi assinado pelo procurador regional eleitoral Cláudio Gusmão e tem como base investigações da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público da Bahia. As apurações deram origem às operações El Patrón, Hybris e Estado Anômico.

Segundo o documento, Binho Galinha é acusado de comandar um grupo com atuação em Feira de Santana e cidades vizinhas, envolvido, conforme as denúncias, com exploração do jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação de cargas e lavagem de dinheiro. A Procuradoria também cita a existência de um núcleo armado, que, de acordo com as investigações, seria formado por policiais militares e atuaria na segurança do grupo e em cobranças mediante ameaças.

Binho Galinha 1 de 10

A manifestação destaca ainda uma condenação em ação penal relacionada a armas apreendidas em imóveis vinculados ao deputado. Conforme o texto, ele foi condenado pelos crimes de posse irregular e posse de arma de fogo de uso restrito, incluindo armamentos com numeração adulterada ou suprimida. As penas somaram 10 anos e seis meses de detenção e 26 anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado. O documento não informa se há recursos pendentes nesse processo.

Para o MP Eleitoral, o caso se enquadra em entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo o qual a vedação constitucional ao uso de organizações paramilitares por partidos pode impedir candidaturas ligadas a grupos criminosos dessa natureza, mesmo sem condenação criminal definitiva.

A Procuradoria ressaltou que a discussão no TRE-BA não busca antecipar uma responsabilização penal, mas avaliar se os elementos reunidos comprometem a regularidade da candidatura. Ao final, o órgão pediu que a impugnação seja julgada procedente e que o registro de Binho Galinha seja negado.

Mesmo preso preventivamente, Binho Galinha mantém a campanha eleitoral ativa nas redes sociais. Perfis ligados ao deputado têm divulgado agendas e convocado apoiadores para caminhadas. Uma delas está marcada para esta quinta-feira (3), em Feira de Santana, e foi anunciada como mobilização da “equipe do BG”.

Das operações El Patrón à prisão preventiva: entenda o caso

Binho Galinha é investigado desde a Operação El Patrón, deflagrada em dezembro de 2023, que apurou a atuação de uma organização criminosa em Feira de Santana e municípios vizinhos. Segundo o Ministério Público da Bahia, o grupo é acusado de explorar o jogo do bicho e de praticar lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão e receptação qualificada. O parlamentar também foi condenado, em julho deste ano, a 36 anos e nove meses de prisão por crimes relacionados à posse ilegal de armas e munições. MP-BA

Em outubro de 2025, ele voltou a ser alvo da Operação Estado Anômico, desdobramento das investigações. A ação apontou a suposta continuidade das atividades do grupo, mesmo após as primeiras prisões e medidas judiciais. Binho Galinha não foi encontrado no dia da operação, mas se entregou às autoridades dois dias depois e teve a prisão preventiva cumprida. Ele segue preso enquanto responde aos processos. MP-BA.

O que diz a defesa

A defesa de Binho Galinha contesta as acusações e sustenta que a candidatura não pode ser barrada com base em processos criminais ainda sem julgamento definitivo. Os advogados também afirmam que há questionamentos sobre a legalidade de atos das investigações e decisões judiciais que seguem sob análise das instâncias superiores.

Em relação à condenação de 36 anos e nove meses por posse irregular de armas de fogo e à manutenção de armamentos adulterados., o advogado Gamil Föppel classificou a decisão como uma “injustiça clamorosa”, disse que a pena é desproporcional e afirmou que a inocência do deputado será reconhecida pelos tribunais. A defesa argumenta que parte das situações tratadas na sentença teria natureza administrativa, envolvendo armas registradas e regras de guarda do acervo de CAC.

“Não se poderia esperar algo diferente de uma decisão repleta de inconsistências, imprecisões e erros técnicos primários, proferida por juíza absolutamente incompetente para o julgamento da matéria, magistrada que é alvo de exceção de suspeição, ainda pendente de julgamento definitivo nas instâncias superiores”, critica nota divulgada na época da condenação.