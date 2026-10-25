CONFUSÃO NA VOTAÇÃO

Mulher é levada à delegacia após chamar guarda de 'macaco' em local de votação

Agente da Guarda Civil Municipal também relatou ter sido agredido durante tumulto em escola de Teresina, no Piauí, neste domingo (25).

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:20

Mulher é levada à delegacia após chamar guarda de “macaco” em local de votação Crédito: Reprodução

Uma mulher foi conduzida à Central de Flagrantes de Teresina, no Piauí, neste domingo (25), suspeita de cometer injúria racial contra um guarda civil municipal durante a votação do segundo turno das eleições. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o agente também foi agredido e sofreu escoriações leves.

O episódio aconteceu na Escola Municipal Governador Chagas Rodrigues, no bairro Santa Maria da Codipi, na Zona Norte da capital piauiense. De acordo com a GCM, a mulher provocou um tumulto no local de votação ao tentar entrar na escola antes do horário permitido.

Casos de racismo 1 de 96

O guarda civil Javier, que fazia a segurança da unidade, contou ao g1 que a suspeita começou a incentivar as pessoas que aguardavam do lado de fora a exigir a abertura antecipada dos portões. Durante a confusão, segundo o agente, ela passou a insultá-lo com ofensas racistas.