Mulher é levada à delegacia após chamar guarda de “macaco” em local de votação

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:20
Uma mulher foi conduzida à Central de Flagrantes de Teresina, no Piauí, neste domingo (25), suspeita de cometer injúria racial contra um guarda civil municipal durante a votação do segundo turno das eleições. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o agente também foi agredido e sofreu escoriações leves.
O episódio aconteceu na Escola Municipal Governador Chagas Rodrigues, no bairro Santa Maria da Codipi, na Zona Norte da capital piauiense. De acordo com a GCM, a mulher provocou um tumulto no local de votação ao tentar entrar na escola antes do horário permitido.
Casos de racismo
O guarda civil Javier, que fazia a segurança da unidade, contou ao g1 que a suspeita começou a incentivar as pessoas que aguardavam do lado de fora a exigir a abertura antecipada dos portões. Durante a confusão, segundo o agente, ela passou a insultá-lo com ofensas racistas.
“Essa senhora estava do lado de fora do portão do colégio quando começou incitar a multidão e me insultar, mandando que abríssemos os portões antes da hora. Dentre os insultos que ela me chamou, me chamou de macaco”, relatou. Após a ocorrência, a mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes de Teresina. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.