MAIORIA NAS URNAS

Mulheres são 52,8% do eleitorado em 2026, mas seguem sub-representadas nas candidaturas

São 83,8 milhões de eleitoras aptas a votar, enquanto registros considerados pelo TSE para a distribuição de recursos mostram 34,85% de candidaturas femininas

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:00

Atenção a temas como renda, trabalho e família ganha peso decisivo entre a maioria do eleitorado Crédito: Leeloo The First, Pexels

As mulheres representam 52,8% do eleitorado apto a votar nas eleições de 2026, com 83,8 milhões de eleitoras em todo o Brasil, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A maioria feminina no eleitorado contrasta com a participação das mulheres entre as candidaturas, que permanece abaixo da metade.

Eleitorado Feminino 1 de 4

O eleitorado feminino é maioria em todas as eleições gerais desde 2000. Em 2026, as mulheres representam 52,81% das pessoas aptas a votar, enquanto os homens correspondem a 47,18%, segundo os dados mais recentes divulgados pelo TSE.

Economia e saúde lideram prioridades do eleitorado feminino

A composição do eleitorado, por si só, não permite afirmar que todas as mulheres tenham as mesmas prioridades ou que votem de forma semelhante. Questões como renda, trabalho, saúde e políticas sociais podem aparecer em diferentes segmentos do eleitorado feminino, mas a escolha do voto varia de acordo com fatores individuais, regionais e políticos.

Campanhas intensificam acenos para mulheres indecisas

A presença majoritária das mulheres no eleitorado também aparece no discurso e nas propostas das campanhas. Candidatos têm apresentado medidas direcionadas ao público feminino, incluindo iniciativas relacionadas a trabalho, renda, saúde, cuidado e empreendedorismo.



As campanhas dos candidatos à Presidência também passaram a apresentar propostas específicas para o eleitorado feminino. Luiz Inácio Lula da Silva tem associado sua campanha à continuidade de políticas sociais e de iniciativas voltadas à renda e à proteção das famílias. Já Flávio Bolsonaro apresentou o programa “Brasil Por Elas”, que reúne propostas como qualificação profissional, microcrédito, ampliação de creches e uma plataforma digital voltada às mulheres.



As iniciativas mostram que o eleitorado feminino ocupa espaço específico nas propostas apresentadas pelas campanhas, em um cenário no qual as mulheres representam 52,8% do eleitorado apto a votar nas Eleições 2026.

Mulheres são maioria entre os eleitores, mas representam cerca de um terço das candidaturas

A diferença de representação aparece também nos registros de candidaturas. No recorte utilizado pelo TSE para definir a distribuição de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral nas eleições de 2026, foram consideradas 20.560 candidaturas. Desse total, 7.165 são de mulheres, o equivalente a 34,85%, e 13.395 são de homens, ou 65,15%.