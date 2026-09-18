Multidão toma as ruas de Ibicaraí em ato com ACM Neto na reta final da campanha

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Pombo Correio
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:36
O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) participou, na noite desta quinta-feira (17), de uma grande mobilização de campanha em Ibicaraí, no sul do estado. Ao lado da prefeita Monalisa Tavares (União Brasil), do senador e candidato à reeleição Angelo Coronel (Republicanos), do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (União Brasil), e de lideranças políticas de diversos municípios da região, Neto percorreu as ruas da cidade em uma caminhada.
A mobilização reuniu apoiadores e lideranças políticas da região, entre prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e candidatos. Para a campanha de Neto, o ato em Ibicaraí se soma às mobilizações realizadas nas últimas semanas em diferentes regiões do estado e demonstra o crescimento de o candidato da coligação Unidos Para Mudar a Bahia na reta final da disputa.
Durante o evento, Neto afirmou que as manifestações recebidas nas ruas reforçam sua confiança na campanha e disse enxergar um movimento crescente em torno da ideia de mudança no comando do Estado.
“A cada cidade que a gente chega, a resposta é ainda maior. É gente nas ruas, é liderança chegando, é o povo abraçando a nossa campanha e mostrando que quer mudança. O que aconteceu aqui em Ibicaraí é mais uma demonstração dessa força. Nós vamos continuar firmes, olhando para frente, falando de propostas e confiando na decisão livre dos baianos”, afirmou Neto.