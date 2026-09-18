ELEIÇÃO 2026

Multidão toma as ruas de Ibicaraí em ato com ACM Neto na reta final da campanha

A mobilização reuniu apoiadores e lideranças políticas da região, entre prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e candidatos

Pombo Correio

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:36

Ato de ACM Neto em Ibicaraí Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) participou, na noite desta quinta-feira (17), de uma grande mobilização de campanha em Ibicaraí, no sul do estado. Ao lado da prefeita Monalisa Tavares (União Brasil), do senador e candidato à reeleição Angelo Coronel (Republicanos), do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (União Brasil), e de lideranças políticas de diversos municípios da região, Neto percorreu as ruas da cidade em uma caminhada.

A mobilização reuniu apoiadores e lideranças políticas da região, entre prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e candidatos. Para a campanha de Neto, o ato em Ibicaraí se soma às mobilizações realizadas nas últimas semanas em diferentes regiões do estado e demonstra o crescimento de o candidato da coligação Unidos Para Mudar a Bahia na reta final da disputa.

Durante o evento, Neto afirmou que as manifestações recebidas nas ruas reforçam sua confiança na campanha e disse enxergar um movimento crescente em torno da ideia de mudança no comando do Estado.