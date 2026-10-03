CONSULTA DE ÚLTIMA HORA

Não passe sufoco no dia da eleição e saiba como achar seu local de votação de forma simples

Pesquisa evita contratempos na hora de votar no primeiro turno marcado para esse domingo

Matheus Marques

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11:00

As datas oficiais para o exercício do voto em 2026 já estão confirmadas: o primeiro turno acontece em 4 de outubro e o segundo turno, onde for necessário para presidente ou governador, será realizado em 25 de outubro Crédito: Elsa Fiúza, Agência Brasil

Consultar onde fica a sua seção eleitoral antes do dia da votação é a melhor garantia de um trajeto sem imprevistos. Para sanar essa dúvida, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite realizar a checagem completa do endereço e do número da urna usando apenas o CPF ou os dados do título de eleitor nas plataformas digitais da Justiça Eleitoral.

Junto com a informação correta de onde você irá votar, o site ainda mostra o seu status, se está “regular” (habilitado para o voto) ou se você possui alguma dívida ou problema com a Justiça Eleitoral.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026 1 de 10

Passo a passo para localizar sua zona e seção

O eleitor tem à disposição ferramentas rápidas para encontrar onde vai votar em 2026.

Pelo site do TSE: na página principal, entre na seção de Autoatendimento Eleitoral e escolha a funcionalidade "Onde votar". Digite o CPF ou número do título, a data em que nasceu e o nome da mãe.

Pelo aplicativo e-Título: baixe o app oficial no celular e navegue até a aba "Onde votar" para visualizar a localização exata do ponto de votação.

Pelo cartório eleitoral: se houver inconsistência no cadastro ou falta de dados, o eleitor deve buscar orientação na zona eleitoral responsável pelo documento.

Qual a diferença entre a zona e a seção na hora de votar?

Para não se confundir no dia do pleito, guarde essa distinção simples: a zona eleitoral é a região geográfica ampla atendida por um determinado cartório eleitoral. Já a seção eleitoral é o local exato onde você vai entrar para se identificar perante o mesário e registrar o voto na urna eletrônica.

Calendário das urnas e penalidades para quem faltar

As datas oficiais para o exercício do voto em 2026 já estão confirmadas: o primeiro turno acontece em 4 de outubro e o segundo turno, onde for necessário para presidente ou governador, será realizado em 25 de outubro.