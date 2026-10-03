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Não passe sufoco no dia da eleição e saiba como achar seu local de votação de forma simples

Pesquisa evita contratempos na hora de votar no primeiro turno marcado para esse domingo

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11:00

Auditoria Eleições 2026: TSE detalha protocolos de segurança e o funcionamento do Teste de Integridade
As datas oficiais para o exercício do voto em 2026 já estão confirmadas: o primeiro turno acontece em 4 de outubro e o segundo turno, onde for necessário para presidente ou governador, será realizado em 25 de outubro Crédito: Elsa Fiúza, Agência Brasil

Consultar onde fica a sua seção eleitoral antes do dia da votação é a melhor garantia de um trajeto sem imprevistos. Para sanar essa dúvida, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite realizar a checagem completa do endereço e do número da urna usando apenas o CPF ou os dados do título de eleitor nas plataformas digitais da Justiça Eleitoral.

Junto com a informação correta de onde você irá votar, o site ainda mostra o seu status, se está “regular” (habilitado para o voto) ou se você possui alguma dívida ou problema com a Justiça Eleitoral.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por Ilustração, IA
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
O avanço de 74% no eleitorado idoso coloca a terceira idade como o fator decisivo para as eleições de 2026. por Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
O fenômeno do título vazio: por que o jovem brasileiro está fugindo das urnas em 2026? por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Passo a passo para localizar sua zona e seção

O eleitor tem à disposição ferramentas rápidas para encontrar onde vai votar em 2026.

Pelo site do TSE: na página principal, entre na seção de Autoatendimento Eleitoral e escolha a funcionalidade "Onde votar". Digite o CPF ou número do título, a data em que nasceu e o nome da mãe.

Pelo aplicativo e-Título: baixe o app oficial no celular e navegue até a aba "Onde votar" para visualizar a localização exata do ponto de votação.

Pelo cartório eleitoral: se houver inconsistência no cadastro ou falta de dados, o eleitor deve buscar orientação na zona eleitoral responsável pelo documento.

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Qual a diferença entre a zona e a seção na hora de votar?

Para não se confundir no dia do pleito, guarde essa distinção simples: a zona eleitoral é a região geográfica ampla atendida por um determinado cartório eleitoral. Já a seção eleitoral é o local exato onde você vai entrar para se identificar perante o mesário e registrar o voto na urna eletrônica.

Calendário das urnas e penalidades para quem faltar

As datas oficiais para o exercício do voto em 2026 já estão confirmadas: o primeiro turno acontece em 4 de outubro e o segundo turno, onde for necessário para presidente ou governador, será realizado em 25 de outubro.

Ficar inadimplente com a Justiça Eleitoral por falta não justificada pode custar caro ao cidadão, gerando multas financeiras e bloqueios como a proibição de emitir passaporte, se inscrever em concursos públicos ou receber vencimentos de cargos públicos.

Tags:

Brasil Eleições Tse Politica Justiça Eleitoral Eleitor

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