Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário

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Esther Morais
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:41
A votação nas Eleições 2026 é encerrada oficialmente às 17h, no horário de Brasília. No entanto, quem estiver na fila do local de votação nesse momento ainda poderá votar. Os mesários distribuem senhas aos eleitores que já aguardam atendimento.
A seção eleitoral não é encerrada imediatamente às 17h. O atendimento continua até que todos os eleitores que receberam senha consigam votar. A senha garante a participação de quem já estava na fila no horário previsto para o encerramento.
O que pode e o que é proibido no dia da eleição
Por isso, quem estiver aguardando na fila às 17h deve permanecer no local e seguir as orientações dos mesários. Não é necessário estar dentro da cabine de votação antes desse horário.
Já quem chegar ao local de votação depois das 17h e não estiver na fila não poderá votar.