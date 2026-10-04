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Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário

Votação começou às 8h deste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:41

Filas longas? Saiba quem tem direito à prioridade para votar nas Eleições 2026
Filas longas? Saiba quem tem direito à prioridade para votar nas Eleições 2026 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A votação nas Eleições 2026 é encerrada oficialmente às 17h, no horário de Brasília. No entanto, quem estiver na fila do local de votação nesse momento ainda poderá votar. Os mesários distribuem senhas aos eleitores que já aguardam atendimento.

A seção eleitoral não é encerrada imediatamente às 17h. O atendimento continua até que todos os eleitores que receberam senha consigam votar. A senha garante a participação de quem já estava na fila no horário previsto para o encerramento.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Por isso, quem estiver aguardando na fila às 17h deve permanecer no local e seguir as orientações dos mesários. Não é necessário estar dentro da cabine de votação antes desse horário.

Já quem chegar ao local de votação depois das 17h e não estiver na fila não poderá votar.

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