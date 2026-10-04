ELEIÇÕES 2026

Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário

Votação começou às 8h deste domingo (4)

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:41

Filas longas? Saiba quem tem direito à prioridade para votar nas Eleições 2026 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A votação nas Eleições 2026 é encerrada oficialmente às 17h, no horário de Brasília. No entanto, quem estiver na fila do local de votação nesse momento ainda poderá votar. Os mesários distribuem senhas aos eleitores que já aguardam atendimento.

A seção eleitoral não é encerrada imediatamente às 17h. O atendimento continua até que todos os eleitores que receberam senha consigam votar. A senha garante a participação de quem já estava na fila no horário previsto para o encerramento.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

Por isso, quem estiver aguardando na fila às 17h deve permanecer no local e seguir as orientações dos mesários. Não é necessário estar dentro da cabine de votação antes desse horário.