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Não vai votar? Saiba como justificar o voto e quais documentos são necessários

Eleitor pode fazer o procedimento no dia da eleição ou em até 60 dias após cada turno

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:52

A tecnologia do e-Título facilita o acesso, mas a queda no interesse digital entre os mais novos desafia a Justiça Eleitoral em 2026.
Saiba como justificar o voto e quais documentos são necessários Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem não puder comparecer à votação deverá justificar a ausência à Justiça Eleitoral. O procedimento pode ser feito no próprio dia da eleição, das 8h às 17h, ou posteriormente, dentro do prazo estabelecido para cada turno.

Para as eleições de 2026, o prazo para justificar a ausência no primeiro turno, marcado para 4 de outubro, é até 3 de dezembro de 2026. Caso haja segundo turno, previsto para 25 de outubro, o prazo para justificar a ausência será até 8 de janeiro de 2027.

Justificativa eleitoral: como fazer?

1) Como eu faço para justificar no dia da eleição?Você tem três formas de apresentar a justificativa no dia da votação.1.1) Baixe o aplicativo e-Título para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android, caso não esteja com o seu título cancelado.1.2) Procure uma Mesa Receptora de Votos para entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral.1.3) Procure uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral e os endereços dos locais de votação e das Mesas Receptoras de Justificativas estão disponíveis nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais. Outra opção é procurar o cartório eleitoral mais próximo.Você poderá justificar no dia da eleição das 8h às 17h.ATENÇÃO: se você apresentar a justificativa no dia da eleição, não precisará juntar documentos que comprovem o motivo da ausência à votação. por TSE
2) Como eu faço para justificar após a data da eleição?Você pode requerer a justificativa pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral - Título Net em até 60 (sessenta) dias após cada turno da votação. Além disso, você pode entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo ao cartório da zona eleitoral responsável pelo seu título.Nesse caso, é obrigatória a juntada de documentos que comprovem o motivo da ausência à votação.Apenas o eleitorado com títulos regulares e suspensos podem acessar o e-Título.  por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Eu preciso justificar nos dois turnos?Sim. Se no seu município houver segundo turno e você não puder votar, é necessário justificar sua ausência. Apresente uma justificativa para cada turno que você faltar. por Ilustração, IA
O que acontece se eu não votar e não justificar a minha ausência?Você ficará em débito com a Justiça Eleitoral e não poderá obter a certidão de quitação eleitoral. Se não votar em três turnos consecutivos, não justificar nem pagar a respectiva multa, o seu título estará sujeito a cancelamento. Como o voto no Brasil é obrigatório, quem não vota, não justifica e não paga a multa, enfrenta uma série de impedimentos transitórios: obter passaporte, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino, tomar posse em concurso público, entre outros. por Divulgação/Defensoria Pública-BA
 Não votei e não justifiquei. Como faço para pagar a multa?A multa eleitoral pode ser paga pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo Aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de boleto (Guia de Recolhimento da União - GRU), do PIX ou de cartão de crédito. por Reprodução/TJSC
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1) Como eu faço para justificar no dia da eleição?Você tem três formas de apresentar a justificativa no dia da votação.1.1) Baixe o aplicativo e-Título para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android, caso não esteja com o seu título cancelado.1.2) Procure uma Mesa Receptora de Votos para entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral.1.3) Procure uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como justificar no dia da votação?

No dia da votação, o eleitor pode apresentar a justificativa pelo aplicativo e-Título ou entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral em uma Mesa Receptora de Votos ou em uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. O formulário e os endereços dos locais de votação e das mesas de justificativa podem ser consultados nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Também é possível procurar o cartório eleitoral mais próximo. Quando a justificativa é apresentada no dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.

Como justificar após a eleição?

Quem não fizer a justificativa no dia da votação poderá solicitar o procedimento pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral - Título Net em até 60 dias após cada turno.

Outra opção é entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral em qualquer cartório eleitoral ou encaminhá-lo ao cartório da zona eleitoral responsável pelo título.

Nesse caso, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência. O pedido será analisado pela Justiça Eleitoral e, caso a justificativa seja aceita, a ausência será registrada no histórico eleitoral.

Quais documentos são necessários?

Para quem apresenta a justificativa no próprio dia da eleição, não é necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência.

Já na justificativa feita após a eleição, é obrigatória a apresentação de documentos que comprovem o motivo da ausência à votação. A documentação deve ser anexada ao requerimento quando o procedimento for realizado pelos canais digitais ou apresentada no cartório eleitoral.

A justificativa é válida somente para o turno em que o eleitor não compareceu. Portanto, quem faltar aos dois turnos deverá apresentar uma justificativa para cada ausência, respeitando os prazos correspondentes.

O histórico de justificativas eleitorais pode ser consultado pelo aplicativo e-Título. O acesso ao e-Título está disponível apenas para eleitores com o título regular ou suspenso.

O que acontece se não justificar?

A ausência às urnas é registrada mesmo que o eleitor ainda esteja dentro do prazo para apresentar a justificativa. Caso o pedido seja aceito, a regularização é registrada no histórico eleitoral. Se a justificativa não for aceita, será necessário quitar a multa eleitoral correspondente.

Em regra, a ausência a três eleições consecutivas sem o pagamento das respectivas multas ou a apresentação de justificativas pode resultar no cancelamento da inscrição eleitoral. Cada turno de votação é considerado uma eleição para essa finalidade.

Enquanto a situação não for regularizada, o eleitor fica sujeito a restrições previstas na legislação eleitoral, como a impossibilidade de obter passaporte ou carteira de identidade, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outras consequências previstas no Código Eleitoral.

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Eleição 2026

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