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Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo?  Conheça as regras

Eleitores que faltaram à votação de 4 de outubro devem ficar atentos à situação do título e aos prazos da Justiça Eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:21

Mais do que o direito ao voto, o título regular é exigência para a vida civil. O acúmulo de três faltas sem justificativa leva ao cancelamento do documento e gatilha restrições na Receita Federal
Título de eleitor Crédito: TRE-TO

Quem não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode votar no segundo, marcado para domingo, 25 de outubro, desde que esteja com o título eleitoral regular. A ausência em 4 de outubro, por si só, não impede a participação na nova votação, conforme orienta a Justiça Eleitoral.  

Também não é necessário justificar a falta ao primeiro turno antes de comparecer à seção eleitoral no domingo. Isso ocorre porque cada turno é considerado uma eleição independente. O eleitor pode votar no segundo e apresentar a justificativa da ausência anterior dentro do prazo previsto.  

Votar em 25 de outubro, porém, não resolve automaticamente a pendência de quem faltou à primeira etapa. Para as pessoas obrigadas a votar, continua sendo necessário justificar a ausência ou quitar a multa correspondente, quando devida.  

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Como saber se o título está regular?

Antes de sair de casa, o eleitor pode consultar a situação do documento pelo portal do TSE, no Autoatendimento Eleitoral, ou pelo aplicativo e-Título. Também é possível buscar orientação no cartório eleitoral. Quem está com a inscrição cancelada ou suspensa não pode votar.  

A consulta ao local de votação também pode ser feita pelo Autoatendimento ou pelo e-Título. O serviço permite verificar o endereço da seção onde o eleitor deverá comparecer. 

Até quando posso justificar a ausência no primeiro turno?

O prazo para justificar a falta à votação de 4 de outubro termina em 3 de dezembro de 2026. O pedido pode ser apresentado pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral, no site do TSE, ou presencialmente em um cartório eleitoral.  

Como a eleição já ocorreu, é necessário apresentar documentação que comprove o motivo do não comparecimento. A justificativa será analisada pela Justiça Eleitoral: o envio do pedido não significa aprovação automática. Se não for aceita, será necessário pagar a multa correspondente à ausência.  

E se eu também não votar no segundo turno?

Quem faltar aos dois turnos deverá justificar cada ausência separadamente. Para o segundo turno, o prazo informado pelo TSE termina em 8 de janeiro de 2027. Uma justificativa referente ao primeiro turno não cobre a falta na votação de 25 de outubro. 

Em regra, deixar de votar em três eleições consecutivas, sem justificar as ausências nem pagar as respectivas multas, pode levar ao cancelamento do título. Nessa contagem, cada turno corresponde a uma eleição. 

Que documento preciso levar para votar?

Para se identificar na seção eleitoral, é necessário apresentar documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH ou passaporte. O e-Título também pode ser utilizado para essa finalidade quando exibir a fotografia do eleitor. Se o aplicativo estiver sem foto, será preciso apresentar outro documento oficial com imagem.

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