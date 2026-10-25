ELEIÇÃO

Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo? Conheça as regras

Eleitores que faltaram à votação de 4 de outubro devem ficar atentos à situação do título e aos prazos da Justiça Eleitoral

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:21

Título de eleitor Crédito: TRE-TO

Quem não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode votar no segundo, marcado para domingo, 25 de outubro, desde que esteja com o título eleitoral regular. A ausência em 4 de outubro, por si só, não impede a participação na nova votação, conforme orienta a Justiça Eleitoral.

Também não é necessário justificar a falta ao primeiro turno antes de comparecer à seção eleitoral no domingo. Isso ocorre porque cada turno é considerado uma eleição independente. O eleitor pode votar no segundo e apresentar a justificativa da ausência anterior dentro do prazo previsto.

Votar em 25 de outubro, porém, não resolve automaticamente a pendência de quem faltou à primeira etapa. Para as pessoas obrigadas a votar, continua sendo necessário justificar a ausência ou quitar a multa correspondente, quando devida.

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Como saber se o título está regular?

Antes de sair de casa, o eleitor pode consultar a situação do documento pelo portal do TSE, no Autoatendimento Eleitoral, ou pelo aplicativo e-Título. Também é possível buscar orientação no cartório eleitoral. Quem está com a inscrição cancelada ou suspensa não pode votar.

A consulta ao local de votação também pode ser feita pelo Autoatendimento ou pelo e-Título. O serviço permite verificar o endereço da seção onde o eleitor deverá comparecer.

Até quando posso justificar a ausência no primeiro turno?

O prazo para justificar a falta à votação de 4 de outubro termina em 3 de dezembro de 2026. O pedido pode ser apresentado pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral, no site do TSE, ou presencialmente em um cartório eleitoral.

Como a eleição já ocorreu, é necessário apresentar documentação que comprove o motivo do não comparecimento. A justificativa será analisada pela Justiça Eleitoral: o envio do pedido não significa aprovação automática. Se não for aceita, será necessário pagar a multa correspondente à ausência.

E se eu também não votar no segundo turno?

Quem faltar aos dois turnos deverá justificar cada ausência separadamente. Para o segundo turno, o prazo informado pelo TSE termina em 8 de janeiro de 2027. Uma justificativa referente ao primeiro turno não cobre a falta na votação de 25 de outubro.

Em regra, deixar de votar em três eleições consecutivas, sem justificar as ausências nem pagar as respectivas multas, pode levar ao cancelamento do título. Nessa contagem, cada turno corresponde a uma eleição.

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