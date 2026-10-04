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Não votou? Evite multas: saiba como justificar a ausência no primeiro turno e qual o prazo

Eleitor que não compareceu às urnas neste domingo (4) pode apresentar a justificativa até 3 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:54

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS
Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

Quem não votou no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), ainda pode regularizar a situação. A Justiça Eleitoral permite que o eleitor justifique a ausência em até 60 dias após cada turno. Para quem faltou ao primeiro turno, o prazo termina em 3 de dezembro de 2026.

A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net (no site do TSE) ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Diferente da justificativa feita no dia da votação, é preciso apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência. A Justiça Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente pelo aplicativo e-Título.

Justificativa eleitoral: como fazer?

1) Como eu faço para justificar no dia da eleição?Você tem três formas de apresentar a justificativa no dia da votação.1.1) Baixe o aplicativo e-Título para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android, caso não esteja com o seu título cancelado.1.2) Procure uma Mesa Receptora de Votos para entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral.1.3) Procure uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral e os endereços dos locais de votação e das Mesas Receptoras de Justificativas estão disponíveis nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais. Outra opção é procurar o cartório eleitoral mais próximo.Você poderá justificar no dia da eleição das 8h às 17h.ATENÇÃO: se você apresentar a justificativa no dia da eleição, não precisará juntar documentos que comprovem o motivo da ausência à votação. por TSE
2) Como eu faço para justificar após a data da eleição?Você pode requerer a justificativa pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral - Título Net em até 60 (sessenta) dias após cada turno da votação. Além disso, você pode entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo ao cartório da zona eleitoral responsável pelo seu título.Nesse caso, é obrigatória a juntada de documentos que comprovem o motivo da ausência à votação.Apenas o eleitorado com títulos regulares e suspensos podem acessar o e-Título.  por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Eu preciso justificar nos dois turnos?Sim. Se no seu município houver segundo turno e você não puder votar, é necessário justificar sua ausência. Apresente uma justificativa para cada turno que você faltar. por Ilustração, IA
O que acontece se eu não votar e não justificar a minha ausência?Você ficará em débito com a Justiça Eleitoral e não poderá obter a certidão de quitação eleitoral. Se não votar em três turnos consecutivos, não justificar nem pagar a respectiva multa, o seu título estará sujeito a cancelamento. Como o voto no Brasil é obrigatório, quem não vota, não justifica e não paga a multa, enfrenta uma série de impedimentos transitórios: obter passaporte, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino, tomar posse em concurso público, entre outros. por Divulgação/Defensoria Pública-BA
 Não votei e não justifiquei. Como faço para pagar a multa?A multa eleitoral pode ser paga pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo Aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de boleto (Guia de Recolhimento da União - GRU), do PIX ou de cartão de crédito. por Reprodução/TJSC
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1) Como eu faço para justificar no dia da eleição?Você tem três formas de apresentar a justificativa no dia da votação.1.1) Baixe o aplicativo e-Título para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android, caso não esteja com o seu título cancelado.1.2) Procure uma Mesa Receptora de Votos para entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral.1.3) Procure uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Depois do envio, o pedido é encaminhado para análise da zona eleitoral responsável pelo título. Se a justificativa for aceita, o registro é incluído no histórico eleitoral. Caso seja recusada, o eleitor terá de quitar a multa eleitoral correspondente.

Qual é o prazo para justificar o primeiro turno?

Nas Eleições 2026, o prazo para justificar a ausência no primeiro turno termina em 3 de dezembro de 2026, exatamente 60 dias após a votação de 4 de outubro. A data está prevista no calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Se houver segundo turno e o eleitor também deixar de comparecer, será necessário apresentar uma nova justificativa. O prazo para justificar uma eventual ausência no segundo turno, marcado para 25 de outubro, termina em 8 de janeiro de 2027. Cada turno é considerado uma eleição diferente para fins de justificativa.

O que acontece se o eleitor não justificar?

De acordo com o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), quem deixar de votar e não apresentar justificativa perante o juiz eleitoral terá que pegar uma multa de R$3,51 por turno de eleição. O pagamento pode ser feito pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net ou diretamente em um cartório eleitoral, por GRU, Pix ou cartão de crédito.

Enquanto a pendência não for quitada, o eleitor fica impedido de emitir ou renovar passaporte e carteira de identidade; tomar posse em concurso público ou renovar matrícula em faculdades/escolas públicas; receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público; praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda;

Além disso, quem deixar de votar em três eleições consecutivas sem apresentar justificativa ou quitar as multas correspondentes pode ter a inscrição eleitoral cancelada. Para essa contagem, cada turno é considerado uma eleição.

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