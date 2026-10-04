ELEIÇÕES 2026

Não votou? Evite multas: saiba como justificar a ausência no primeiro turno e qual o prazo

Eleitor que não compareceu às urnas neste domingo (4) pode apresentar a justificativa até 3 de dezembro

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:54

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

Quem não votou no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), ainda pode regularizar a situação. A Justiça Eleitoral permite que o eleitor justifique a ausência em até 60 dias após cada turno. Para quem faltou ao primeiro turno, o prazo termina em 3 de dezembro de 2026.

A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net (no site do TSE) ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Diferente da justificativa feita no dia da votação, é preciso apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência. A Justiça Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente pelo aplicativo e-Título.

Justificativa eleitoral: como fazer? 1 de 6

Depois do envio, o pedido é encaminhado para análise da zona eleitoral responsável pelo título. Se a justificativa for aceita, o registro é incluído no histórico eleitoral. Caso seja recusada, o eleitor terá de quitar a multa eleitoral correspondente.

Qual é o prazo para justificar o primeiro turno?

Nas Eleições 2026, o prazo para justificar a ausência no primeiro turno termina em 3 de dezembro de 2026, exatamente 60 dias após a votação de 4 de outubro. A data está prevista no calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Se houver segundo turno e o eleitor também deixar de comparecer, será necessário apresentar uma nova justificativa. O prazo para justificar uma eventual ausência no segundo turno, marcado para 25 de outubro, termina em 8 de janeiro de 2027. Cada turno é considerado uma eleição diferente para fins de justificativa.

O que acontece se o eleitor não justificar?

De acordo com o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), quem deixar de votar e não apresentar justificativa perante o juiz eleitoral terá que pegar uma multa de R$3,51 por turno de eleição. O pagamento pode ser feito pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net ou diretamente em um cartório eleitoral, por GRU, Pix ou cartão de crédito.

Enquanto a pendência não for quitada, o eleitor fica impedido de emitir ou renovar passaporte e carteira de identidade; tomar posse em concurso público ou renovar matrícula em faculdades/escolas públicas; receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público; praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda;

