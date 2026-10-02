ELEIÇÕES 2026

Nelson Piquet faz nova investida política e doa R$ 100 mil para candidato que pede reforma no STF

Ex-piloto de Fórmula 1 entra no financiamento eleitoral de 2026 ao apoiar chapa do Partido Novo encabeçada por ex-desembargador

Matheus Marques

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 05:00

Em 2022, o ex-atleta figurou entre os maiores doadores individuais do país ao repassar R$ 501 mil para a campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A arrecadação de recursos para as eleições de 2026 ganhou um capítulo de destaque no Distrito Federal com o aporte financeiro realizado pelo ex-piloto Nelson Piquet. Campeão mundial de Fórmula 1 nos anos de 1981, 1983 e 1987, o empresário destinou R$ 100 mil para a candidatura ao Senado de Sebastião Coelho (Novo) que é opositor do ministro Alexandre de Moraes e pede reforma do Supremo Tribunal Federal (STF).

O movimento de Piquet repete o engajamento financeiro demonstrado em pleitos anteriores, a exemplo de 2022, quando o ex-atleta figurou entre os maiores doadores individuais do país ao repassar R$ 501 mil para a campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL).

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Reforma do STF

O plano de trabalho do candidato prioriza mudanças na estrutura do Poder Judiciário, propondo o teto de 15 anos para a permanência de ministros no Supremo Tribunal Federal, além de reformas focadas na desburocratização da economia e na transparência da aplicação de verbas públicas.

Perfil do candidato e histórico no Judiciário

Com carreira construída ao longo de mais de 30 anos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o magistrado alcançou projeção ao deixar voluntariamente a vice-presidência e a corregedoria do TRE do DF em 2022, alegando divergências com a condução do Tribunal Superior Eleitoral, naquele momento presidida por Alexandre de Moraes.

O ex-desembargador afirmou na época que a medida era um "protesto em defesa da Constituição".

Aos 71 anos, o desembargador aposentado busca consolidar sua presença na política partidária à frente de uma chapa puro-sangue ao lado dos empresários Ibi Batista e Coronel Leonardo. Em 2006, disputou o cargo de deputado distrital e obteve 1.788 votos e não foi eleito.

O panorama eleitoral