Nelson Piquet faz nova investida política e doa R$ 100 mil para candidato que pede reforma no STF

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Matheus Marques
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 05:00
A arrecadação de recursos para as eleições de 2026 ganhou um capítulo de destaque no Distrito Federal com o aporte financeiro realizado pelo ex-piloto Nelson Piquet. Campeão mundial de Fórmula 1 nos anos de 1981, 1983 e 1987, o empresário destinou R$ 100 mil para a candidatura ao Senado de Sebastião Coelho (Novo) que é opositor do ministro Alexandre de Moraes e pede reforma do Supremo Tribunal Federal (STF).
O movimento de Piquet repete o engajamento financeiro demonstrado em pleitos anteriores, a exemplo de 2022, quando o ex-atleta figurou entre os maiores doadores individuais do país ao repassar R$ 501 mil para a campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL).
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O plano de trabalho do candidato prioriza mudanças na estrutura do Poder Judiciário, propondo o teto de 15 anos para a permanência de ministros no Supremo Tribunal Federal, além de reformas focadas na desburocratização da economia e na transparência da aplicação de verbas públicas.
Com carreira construída ao longo de mais de 30 anos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o magistrado alcançou projeção ao deixar voluntariamente a vice-presidência e a corregedoria do TRE do DF em 2022, alegando divergências com a condução do Tribunal Superior Eleitoral, naquele momento presidida por Alexandre de Moraes.
O ex-desembargador afirmou na época que a medida era um "protesto em defesa da Constituição".
Aos 71 anos, o desembargador aposentado busca consolidar sua presença na política partidária à frente de uma chapa puro-sangue ao lado dos empresários Ibi Batista e Coronel Leonardo. Em 2006, disputou o cargo de deputado distrital e obteve 1.788 votos e não foi eleito.
A injeção de capital ocorre em meio a um cenário competitivo na corrida pelas duas vagas de senador pela capital federal. Dados da pesquisa Igape/Record, devidamente registrada na Justiça Eleitoral sob o código DF-00171/2026, mostram Coelho com 8,6% das intenções de voto na soma dos cenários, posicionando-se atrás de postulantes como Michelle Bolsonaro (PL) 40,8%, seguida por Bia Kicis (PL) 30,9%, Leila do Vôlei (PDT) 29% e Erika Kokay (PT) 23%.