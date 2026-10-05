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Nem fama garantiu voto: veja os famosos que tiveram as menores votações nas Eleições 2026

Carla Prata recebeu apenas 409 votos em São Paulo; lista também reúne Marquito, Andréa Sorvetão, Val Marchiori, Caneta Azul e MC Gui

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:47

Famosos menos votados
Famosos menos votados Crédito: Reprodução

A fama conquistada na televisão, na música ou nas redes sociais não necessariamente se transformou em votos nas Eleições 2026. Diversas personalidades conhecidas do público entraram na disputa por uma vaga no Legislativo, mas terminaram o primeiro turno longe de conquistar um mandato.

Entre os nomes conhecidos que tiveram votações mais baixas está Carla Prata. A bailarina concorreu a deputada estadual em São Paulo pelo União Brasil e recebeu apenas 409 votos.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

Carla Prata

A bailarina tentou conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mas recebeu 409 votos e não foi eleita.

Marquito

Conhecido principalmente pela participação no Programa do Ratinho, Marquito também tentou uma vaga de deputado estadual em São Paulo pelo PSD. Ele recebeu cerca de 1,6 mil votos e não foi eleito.

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Andréa Sorvetão

A ex-Paquita Andréa Sorvetão disputou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã (DC). Ela terminou o primeiro turno com 2.529 votos e não conseguiu uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
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José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Val Marchiori

A empresária e apresentadora Val Marchiori foi candidata a deputada federal por São Paulo pelo Republicanos. Ela recebeu pouco mais de 5 mil votos e não foi eleita.

Caneta Azul

Manoel Gomes, conhecido nacionalmente pelo hit "Caneta Azul", também decidiu tentar uma vaga na política. Candidato a deputado federal por São Paulo pelo Avante, o cantor recebeu pouco mais de 7,2 mil votos e não foi eleito.

MC Gui

Outro representante da música entre os candidatos foi MC Gui. O funkeiro disputou uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo PSD e recebeu pouco mais de 7,3 mil votos, mas não conseguiu se eleger.

Luis Fabiano

Ex-atacante da Seleção Brasileira e do São Paulo, Luis Fabiano também entrou na disputa eleitoral. Candidato a deputado federal pelo MDB em São Paulo, o ex-jogador recebeu cerca de 10 mil votos e ficou fora da Câmara.

Geraldo Luís

Conhecido pela trajetória como apresentador de televisão, Geraldo Luís concorreu a deputado federal por São Paulo pelo Avante. Ele recebeu pouco mais de 10 mil votos e não foi eleito.

Eduardo Xaropinho

Eduardo Xaropinho também tentou transformar a popularidade na televisão em votos. Candidato a deputado federal por São Paulo pelo PDT, ele recebeu cerca de 15 mil votos e não conquistou uma cadeira.

Alguns famosos conseguiram se eleger

O cenário foi diferente para outras personalidades que entraram na disputa eleitoral. Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com mais de 67 mil votos.

Mario Frias (PL), que já exercia mandato na Câmara dos Deputados, conseguiu mais de 91 mil votos na disputa por São Paulo.

Entre os nomes que ficaram como suplentes aparecem personalidades como Silvia Abravanel, Matteus Amaral, Sarah Poncio, Antonia Fontenelle, Inês Brasil, Conrado, José Luiz Datena e Rachel Sheherazade.

Os resultados mostram que ser conhecido pelo público não significa necessariamente conseguir transformar popularidade em votos nas urnas.

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