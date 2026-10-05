FLOPADOS

Nem fama garantiu voto: veja os famosos que tiveram as menores votações nas Eleições 2026

Carla Prata recebeu apenas 409 votos em São Paulo; lista também reúne Marquito, Andréa Sorvetão, Val Marchiori, Caneta Azul e MC Gui

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:47

Famosos menos votados Crédito: Reprodução

A fama conquistada na televisão, na música ou nas redes sociais não necessariamente se transformou em votos nas Eleições 2026. Diversas personalidades conhecidas do público entraram na disputa por uma vaga no Legislativo, mas terminaram o primeiro turno longe de conquistar um mandato.

Entre os nomes conhecidos que tiveram votações mais baixas está Carla Prata. A bailarina concorreu a deputada estadual em São Paulo pelo União Brasil e recebeu apenas 409 votos.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026 1 de 6

Carla Prata

A bailarina tentou conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mas recebeu 409 votos e não foi eleita.

Marquito

Conhecido principalmente pela participação no Programa do Ratinho, Marquito também tentou uma vaga de deputado estadual em São Paulo pelo PSD. Ele recebeu cerca de 1,6 mil votos e não foi eleito.

Andréa Sorvetão

A ex-Paquita Andréa Sorvetão disputou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã (DC). Ela terminou o primeiro turno com 2.529 votos e não conseguiu uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026 1 de 32

Val Marchiori

A empresária e apresentadora Val Marchiori foi candidata a deputada federal por São Paulo pelo Republicanos. Ela recebeu pouco mais de 5 mil votos e não foi eleita.

Caneta Azul

Manoel Gomes, conhecido nacionalmente pelo hit "Caneta Azul", também decidiu tentar uma vaga na política. Candidato a deputado federal por São Paulo pelo Avante, o cantor recebeu pouco mais de 7,2 mil votos e não foi eleito.

MC Gui

Outro representante da música entre os candidatos foi MC Gui. O funkeiro disputou uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo PSD e recebeu pouco mais de 7,3 mil votos, mas não conseguiu se eleger.

Luis Fabiano

Ex-atacante da Seleção Brasileira e do São Paulo, Luis Fabiano também entrou na disputa eleitoral. Candidato a deputado federal pelo MDB em São Paulo, o ex-jogador recebeu cerca de 10 mil votos e ficou fora da Câmara.

Geraldo Luís

Conhecido pela trajetória como apresentador de televisão, Geraldo Luís concorreu a deputado federal por São Paulo pelo Avante. Ele recebeu pouco mais de 10 mil votos e não foi eleito.

Eduardo Xaropinho

Eduardo Xaropinho também tentou transformar a popularidade na televisão em votos. Candidato a deputado federal por São Paulo pelo PDT, ele recebeu cerca de 15 mil votos e não conquistou uma cadeira.

Alguns famosos conseguiram se eleger

O cenário foi diferente para outras personalidades que entraram na disputa eleitoral. Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com mais de 67 mil votos.

Mario Frias (PL), que já exercia mandato na Câmara dos Deputados, conseguiu mais de 91 mil votos na disputa por São Paulo.

Entre os nomes que ficaram como suplentes aparecem personalidades como Silvia Abravanel, Matteus Amaral, Sarah Poncio, Antonia Fontenelle, Inês Brasil, Conrado, José Luiz Datena e Rachel Sheherazade.