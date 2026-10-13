ELEIÇÕES 2026

Neto reforça apoio a Flávio e defende mudança na Bahia e no Brasil: 'Nosso estado não pode ficar na contramão'

Em vídeo publicado nas redes sociais, ex-prefeito de Salvador se dirige especialmente aos baianos que votaram nele para governador no primeiro turno

Pombo Correio

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:37

ACM Neto declara apoio à Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, publicou um vídeo, em suas redes sociais, nesta terça-feira (13), em que pede votos para o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Neto ressaltou o compromisso assumido por Flávio de trabalhar pelo desenvolvimento do estado e do Nordeste.

“O Brasil está entrando em uma nova Era e a Bahia não pode ficar na contramão de tudo isso. Até mesmo para não correr o risco de ficar ainda mais para trás”, afirmou o ex-prefeito, ao convidar os eleitores a refletirem sobre o futuro do estado.

Na mensagem, ACM Neto se dirige especialmente aos baianos que votaram nele para governador no primeiro turno, mas que fizeram escolhas diferentes na disputa presidencial, incluindo eleitores de outros candidatos e até mesmo do presidente Lula (PT).

“Nesse momento, eu queria conversar com você que votou em mim porque entendia que a nossa proposta era a melhor para a Bahia, mas que para presidente você votou em Caiado, em Cury, Renan, Zema ou até em Lula. Pessoal, o futuro da Bahia não pode ser o passado. A Bahia precisa andar para frente junto com o Brasil. Por isso, eu peço o seu voto para Flávio”, declarou.

O ex-prefeito também relembrou o encontro que teve com Flávio Bolsonaro na semana passada, em Brasília, quando anunciou publicamente seu apoio à candidatura presidencial, ao lado do ex-ministro João Roma (PL). Na ocasião, Neto salientou a importância de um compromisso do candidato à Presidência com os interesses da Bahia e da região Nordeste.