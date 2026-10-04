ELEIÇÕES 2026

Neymar vai votar com camisa do Santos e faz gesto em suposta alusão a candidato

Atacante foi às urnas acompanhado de um amigo e comemorou sessão eleitoral vazia

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:05

Neymar após votar Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar Jr. foi às urnas na tarde deste domingo (4), em São Paulo, para votar no primeiro turno das eleições. O atacante, que defende o Santos, apareceu no local acompanhado do amigo Cris Dias e vestindo a camisa do clube.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Neymar contou que decidiu votar por volta das 16h30 justamente para evitar aglomerações. A estratégia, porém, não impediu que o jogador fosse abordado por fãs na saída.

Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões 1 de 22

"Vim votar e não tinha ninguém. É ou não é, Criszinho? Vim no melhor horário, quatro e meia da tarde, camisa do Peixão", disse.

Na sequência, o jogador fez um '2' com a mão, ao lado de Cris Dias, que imitou o gesto. A ação seria uma referência ao número de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. "Fizemos o papel de cidadão brasileiro", disse o amigo de Neymar. O atacante completou: "Tamo junto".

Cris, aliás, também chamou atenção por usar um adesivo em apoio a Tenente Coimbra, candidato do PL a deputado estadual por São Paulo.

Em seguida, Neymar aparece saindo de um elevador e diz: "Como eu falei, não tinha ninguém. Muito tranquilo votar". Mas logo é abordado por alguns fãs, que pedem autógrafos.