BRASIL E URNAS

Nikolas e Pavanato superam 3 milhões de votos e quebram recorde histórico

Levantamento mostra os dez deputados federais mais votados em 2026, com predomínio da direita na lista

Matheus Marques

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 16:57

Lucas Pavanato e Nikolas Ferreira se tornam os deputados federais mais votados da história Crédito: Reprodução

O encerramento do processo de apuração dos votos em todo o território nacional confirmou uma marca inédita no cenário político do país, com dois candidatos ultrapassando a casa dos três milhões de votos para a Câmara dos Deputados. O deputado mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG) registrou 3.119.318 votos, seguido pelo paulista Lucas Pavanato (PL-SP), que contabilizou 3.038.438 votos.

O desempenho da dupla superou recordes históricos, como os 1.843.735 votos obtidos por Eduardo Bolsonaro (à época PSL-SP) em 2018 e os 1.492.047 alcançados pelo próprio Nikolas em 2022. Em 2002, Enéas Carneiro (PRONA-SP) recebeu 1.573.642 votos.

Sandro Filho é o deputado federal mais jovem da história da Bahia 1 de 12

Números na história

A ultrapassagem da marca de três milhões de votos altera o panorama histórico das urnas brasileiras nas últimas décadas. Segundo levantamento publicado pelo UOL, Nikolas Ferreira (PL-MG) e Lucas Pavanato (PL-SP) superaram essa marca em 2026. Antes disso, o recorde de votação para deputado federal pertencia a Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que recebeu 1.843.735 votos em 2018, superando a marca de Enéas Carneiro (Prona-SP), que obteve 1.573.642 votos em 2002. Em 2014, Celso Russomanno (PRB-SP) alcançou 1.524.361 votos, segundo levantamento publicado pelo UOL.

O recorde anterior foi superado em 2018, quando Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) recebeu 1.843.735 votos, segundo a Folha de S.Paulo. Até então, a maior votação para deputado federal pertencia a Enéas Carneiro (Prona-SP), que obteve 1.573.642 votos em 2002.



Deputados mais votados de cada eleição, desde o pleito de 1994:

1994 Celso Russomanno (PSDB-SP) - 233.482

1998 Genoíno (PT-SP) - 306.988

2002 Enéas (PRONA-SP) - 1.573.642

2006 Paulo Maluf (PP-SP) - 739.827

2010 Tiririca (PR-SP) - 1.353.820

2014 Celso Russomanno (PRB-SP) - 1.524.361

2018 Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) - 1.843.735

2022 Nikolas Ferreira (PL-MG) - 1.492.047

Compsição do topo 10

A configuração das dez maiores votações para a Câmara reflete um predomínio do espectro de direita, com seis parlamentares, frente a quatro representantes de legendas de esquerda. O PL lidera o contingente com quatro nomes, o PSOL acumula dois representantes, enquanto Novo, Missão, PT e PSB ocupam uma vaga cada./A configuração das dez maiores votações para a Câmara dos Deputados, segundo o levantamento publicado pelo UOL, aponta um predomínio do espectro político de direita, com seis parlamentares, frente a quatro representantes de legendas de esquerda. O PL lidera o contingente, com quatro nomes, e o PSOL reúne dois representantes, enquanto Novo, Missão, PT e PSB ocupam uma vaga cada. Os números e a composição do ranking podem mudar de acordo com os resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

André Fernandes (PL-CE) em quarto com 684.372;

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) em quinto com 583.107,

Julia Zanatta (PL-SC) em sexto com 560.223,

Kim Kataguiri (Missão-SP) em oitavo com 520.071,

Tábata Amaral (PSB-SP) em nono com 476.383