RESULTADO

Nikolas Ferreira: com Flávio ganhando, esquerda vai contestar e alegar interferência americana

Parlamentar declarou que o questionamento das urnas seria fundamentado em alegações de ingerência estrangeira

Estadão

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:14

arlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo Crédito: Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou neste domingo (4), em publicação na rede social X, que adversários políticos de esquerda deverão questionar o resultado do pleito em caso de vitória do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).