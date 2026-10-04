ELEIÇÕES 2026

Nikolas Ferreira divulga 'colinha' e ignora Bolsonaro em indicações para voto

Publicação foi feita nas redes sociais

Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:33

Nikolas deixou Carlos Bolsonaro de fora de colinha em Santa Catarina Crédito: Reprodução

A “colinha” de votos divulgada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para Santa Catarina não traz o nome de Carlos Bolsonaro (PL), que disputa uma das duas vagas ao Senado pelo estado. Na imagem publicada nas redes sociais, o parlamentar indicou Carol de Toni (PL) para uma das cadeiras e deixou a outra opção em branco.

Nikolas, que tenta a reeleição para a Câmara dos Deputados, apresentou indicações para os principais cargos em disputa no estado. Para governador, apontou Jorginho Mello (PL), enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece como sua escolha para a Presidência da República.

Nikolas Ferreira (PL) 1 de 4

A lista também inclui candidatos de outras legendas. Para deputado estadual, Nikolas indicou uma candidata do Novo. Em outros estados, o deputado adotou estratégia semelhante de deixar determinados cargos sem indicação. No Paraná, por exemplo, não apontou nome para governador, posto disputado pelo ex-ministro Sergio Moro (PL).

A ausência de Carlos chama atenção porque ele integra o mesmo partido dos demais nomes ligados à família Bolsonaro que aparecem na relação. O candidato tenta chegar ao Senado por Santa Catarina, onde também concorre Carol de Toni.