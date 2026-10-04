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Nikolas Ferreira divulga 'colinha' e ignora Bolsonaro em indicações para voto

Publicação foi feita nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:33

Nikolas deixou Carlos Bolsonaro de fora de colinha em Santa Catarina
Nikolas deixou Carlos Bolsonaro de fora de colinha em Santa Catarina Crédito: Reprodução

A “colinha” de votos divulgada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para Santa Catarina não traz o nome de Carlos Bolsonaro (PL), que disputa uma das duas vagas ao Senado pelo estado. Na imagem publicada nas redes sociais, o parlamentar indicou Carol de Toni (PL) para uma das cadeiras e deixou a outra opção em branco.

Nikolas, que tenta a reeleição para a Câmara dos Deputados, apresentou indicações para os principais cargos em disputa no estado. Para governador, apontou Jorginho Mello (PL), enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece como sua escolha para a Presidência da República.

Nikolas Ferreira (PL)

Nikolas Ferreira por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Nikolas Ferreira, deputado federal, não terá que apagar publicação nas redes sociais por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Nikolas Ferreira por Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
DNikolas Ferreira (PL) por Reprodução/Instagram
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Nikolas Ferreira por Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A lista também inclui candidatos de outras legendas. Para deputado estadual, Nikolas indicou uma candidata do Novo. Em outros estados, o deputado adotou estratégia semelhante de deixar determinados cargos sem indicação. No Paraná, por exemplo, não apontou nome para governador, posto disputado pelo ex-ministro Sergio Moro (PL).

A ausência de Carlos chama atenção porque ele integra o mesmo partido dos demais nomes ligados à família Bolsonaro que aparecem na relação. O candidato tenta chegar ao Senado por Santa Catarina, onde também concorre Carol de Toni.

Carlos Bolsonaro também publicou uma lista própria de indicações para a eleição. Nela, o candidato ao Senado recomendou Carol de Toni para a outra vaga, Jorginho Mello para governador e Flávio Bolsonaro para presidente. Os espaços destinados a deputado federal e deputado estadual, porém, ficaram sem nomes.

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