ELEIÇÕES 2026

Nikolas Ferreira lidera ranking de deputados com maior votação proporcional nos estados; veja lista

PL domina classificação

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:46

arlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo Crédito: Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

O PL domina o ranking dos deputados federais com as maiores votações proporcionais em seus respectivos estados nas eleições de 2026. Dos dez nomes listados pela Agência Câmara, sete são do partido.

Nikolas Ferreira (PL-MG) aparece na primeira posição, com 27,41% dos votos em Minas Gerais. Na sequência estão Lucas Polese (PL-ES), com 19,66%, e Lucio Mosquini (PL-RO), com 16,98%.

Os dez deputados federais mais votados em 2026 1 de 10

O ranking considera a proporção de votos recebida por cada candidato dentro do total de votos do respectivo estado.

Confira os dez deputados com maiores percentuais:

1. Nikolas Ferreira (PL-MG): 27,41%

2. Lucas Polese (PL-ES): 19,66%

3. Lucio Mosquini (PL-RO): 16,98%

4. Fábio Felix (PSOL-DF): 13,52%

5. Julia Zanatta (PL-SC): 13,24%

6. Lucas Pavanato (PL-SP): 12,83%

7. André Fernandes (PL-CE): 12,39%

8. Cabo Gilberto Silva (PL-PB): 11,13%

9. Georgiano (PSD-PI): 11,11%

10. Professora Janad Valcari (PP-TO): 10,97%