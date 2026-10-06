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Nikolas Ferreira lidera ranking de deputados com maior votação proporcional nos estados; veja lista

PL domina classificação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:46

arlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo.
arlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo Crédito: Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

O PL domina o ranking dos deputados federais com as maiores votações proporcionais em seus respectivos estados nas eleições de 2026. Dos dez nomes listados pela Agência Câmara, sete são do partido.

Nikolas Ferreira (PL-MG) aparece na primeira posição, com 27,41% dos votos em Minas Gerais. Na sequência estão Lucas Polese (PL-ES), com 19,66%, e Lucio Mosquini (PL-RO), com 16,98%.

Os dez deputados federais mais votados em 2026

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos por Reprodução Instagram
Erika Hilton (PSOL-SP) — 1.596.472 votos por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — 583.107 votos por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos por Divulgação
Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos por Divulgação
1 de 10
Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

O ranking considera a proporção de votos recebida por cada candidato dentro do total de votos do respectivo estado. 

Confira os dez deputados com maiores percentuais:

1. Nikolas Ferreira (PL-MG): 27,41%

2. Lucas Polese (PL-ES): 19,66%

3. Lucio Mosquini (PL-RO): 16,98%

4. Fábio Felix (PSOL-DF): 13,52%

5. Julia Zanatta (PL-SC): 13,24%

6. Lucas Pavanato (PL-SP): 12,83%

7. André Fernandes (PL-CE): 12,39%

8. Cabo Gilberto Silva (PL-PB): 11,13%

9. Georgiano (PSD-PI): 11,11%

10. Professora Janad Valcari (PP-TO): 10,97%

Além de concentrar sete das dez maiores votações proporcionais, o PL também teve as duas maiores votações nominais do país para a Câmara: Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato, ambos com mais de 3 milhões de votos.

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