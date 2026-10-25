PRIMEIRA FALA APÓS VITÓRIA

‘Ninguém é obrigado a gostar do presidente eleito’, diz Lula ao prometer governar para todos

Em discurso após a vitória, petista defende respeito à Constituição, fala sobre a relação com o Congresso e promete mudanças na comunicação

Thais Borges

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22:59

‘Ninguém é obrigado a gostar do presidente eleito’, diz Lula ao prometer governar para todos Crédito: Reprodução/YouTube

Reeleito presidente do Brasil neste domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou aos brasileiros em seu primeiro pronunciamento após a confirmação da vitória. Em seu discurso, o petista destacou os principais compromissos para o novo mandato, que será o quarto à frente do Palácio do Planalto.

Em seu primeiro pronunciamento após a reeleição, o presidente Lula (PT) agradeceu aos eleitores, aos partidos que participaram da campanha e aos jovens que foram às ruas em defesa da democracia. Ele destacou a participação de companheiros de jornada, como o deputado federal André Janones (Rede), criador do canal Exército do Lula, e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

A trajetória de Lula 1 de 12

O petista também prometeu mudanças na forma de governar, maior participação popular nas decisões e ampliação do uso da comunicação digital. Lula afirmou que pretende dedicar os próximos quatro anos a políticas públicas nas áreas de educação, saúde, direitos das mulheres e liberdade religiosa. Também defendeu a regulamentação das plataformas digitais, criticou a disseminação de mentiras durante a campanha e afirmou que governará para todos os brasileiros.

Em seu pronunciamento após a reeleição, o presidente Lula (PT) defendeu a regulamentação das plataformas digitais, criticou a disseminação de mentiras durante a campanha e classificou o resultado eleitoral como uma “derrota do negacionismo”. O petista também afirmou que pretende mudar a forma de governar, ampliar a participação popular nas decisões e dar mais espaço à comunicação digital para dialogar diretamente com os brasileiros.

Lula ainda destacou a mobilização popular durante a campanha, especialmente na Avenida Paulista, em São Paulo, e agradeceu ao deputado André Janones (Avante) pelo trabalho nas redes sociais. O presidente afirmou que pretende se comunicar com a população várias vezes ao dia e disse que não quer depender da interpretação de jornalistas para transmitir suas opiniões e ações.

“Eu inclusive já ganhei um celular do meu comandante Rafael (Fontelles), governador do Piauí. Já tô aprendendo a conversar com meu general e pode ficar certo que daqui pra frente vou conversar muito com o povo brasileiro, muitas vezes por dia", adiantou o presidente.

O presidente Lula apresentou prioridades para o próximo mandato, com promessas de ampliar as políticas de cuidado com idosos, fortalecer ações voltadas às mulheres e garantir o respeito à liberdade religiosa. O petista também afirmou que pretende universalizar as escolas de tempo integral até o ensino médio, expandir o programa Pé-de-Meia e criar uma versão universitária do benefício para evitar que jovens abandonem os estudos para trabalhar.

Na área da saúde, Lula defendeu a continuidade dos investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e afirmou que pretende ampliar o acesso ao tratamento contra o câncer. O presidente também destacou o potencial brasileiro em energias renováveis e prometeu manter políticas ambientais, além de defender maior protagonismo do país nas decisões políticas e econômicas internacionais.

Sobre a relação com o Congresso Nacional, Lula afirmou que governará para todos os brasileiros e respeitará a Constituição, apesar das possíveis dificuldades decorrentes de um Legislativo mais conservador. O presidente também disse que pretende se reunir, nos próximos dois meses, com empresários, educadores, cientistas e mulheres para discutir os rumos do novo governo.

“Esse país está pronto para ser construído. Eu não vou falar a palavra ‘unidade nacional’ porque essa palavra nem sempre cabe nesse país, mas quero que vocês saibam que esse país tem uma Constituição. Ninguém é obrigado a gostar do presidente eleito, mas ele foi eleito para governar para todos e com base no respeito da Constituição", destacou.

Ao agradecer aos eleitores e apoiadores, Lula atribuiu a vitória à defesa da democracia e afirmou que pretende dedicar 24 horas por dia ao próximo mandato. O petista também destacou sua trajetória política e o fato de ter sido eleito presidente da República quatro vezes.

“Não fui eu e Alckmin que ganhamos essa eleição. Essa eleição foi a honradez, o nacionalismo, a democracia e o futuro que vocês querem para os filhos de vocês que fizeram a gente virar".

Lula prometeu fazer “o melhor mandato que um presidente já fez” no Brasil. “Vou dedicar 24 horas por dia para fazer desse país o país que todo mundo sonha".

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a gratidão ao povo brasileiro e saudou os jovens, as mulheres e os idosos após a vitória de Lula. Em seu discurso, Alckmin ressaltou a importância da juventude para o futuro do país e agradeceu aos eleitores que se mobilizaram para votar.