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‘Ninguém é obrigado a gostar do presidente eleito’, diz Lula ao prometer governar para todos

Em discurso após a vitória, petista defende respeito à Constituição, fala sobre a relação com o Congresso e promete mudanças na comunicação

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22:59

‘Ninguém é obrigado a gostar do presidente eleito’, diz Lula ao prometer governar para todos
‘Ninguém é obrigado a gostar do presidente eleito’, diz Lula ao prometer governar para todos Crédito: Reprodução/YouTube

Reeleito presidente do Brasil neste domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou aos brasileiros em seu primeiro pronunciamento após a confirmação da vitória. Em seu discurso, o petista destacou os principais compromissos para o novo mandato, que será o quarto à frente do Palácio do Planalto.

Em seu primeiro pronunciamento após a reeleição, o presidente Lula (PT) agradeceu aos eleitores, aos partidos que participaram da campanha e aos jovens que foram às ruas em defesa da democracia. Ele destacou a participação de companheiros de jornada, como o deputado federal André Janones (Rede), criador do canal Exército do Lula, e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

O petista também prometeu mudanças na forma de governar, maior participação popular nas decisões e ampliação do uso da comunicação digital. Lula afirmou que pretende dedicar os próximos quatro anos a políticas públicas nas áreas de educação, saúde, direitos das mulheres e liberdade religiosa. Também defendeu a regulamentação das plataformas digitais, criticou a disseminação de mentiras durante a campanha e afirmou que governará para todos os brasileiros.

Em seu pronunciamento após a reeleição, o presidente Lula (PT) defendeu a regulamentação das plataformas digitais, criticou a disseminação de mentiras durante a campanha e classificou o resultado eleitoral como uma “derrota do negacionismo”. O petista também afirmou que pretende mudar a forma de governar, ampliar a participação popular nas decisões e dar mais espaço à comunicação digital para dialogar diretamente com os brasileiros.

Lula ainda destacou a mobilização popular durante a campanha, especialmente na Avenida Paulista, em São Paulo, e agradeceu ao deputado André Janones (Avante) pelo trabalho nas redes sociais. O presidente afirmou que pretende se comunicar com a população várias vezes ao dia e disse que não quer depender da interpretação de jornalistas para transmitir suas opiniões e ações.

“Eu inclusive já ganhei um celular do meu comandante Rafael (Fontelles), governador do Piauí. Já tô aprendendo a conversar com meu general e pode ficar certo que daqui pra frente vou conversar muito com o povo brasileiro, muitas vezes por dia", adiantou o presidente.

O presidente Lula apresentou prioridades para o próximo mandato, com promessas de ampliar as políticas de cuidado com idosos, fortalecer ações voltadas às mulheres e garantir o respeito à liberdade religiosa. O petista também afirmou que pretende universalizar as escolas de tempo integral até o ensino médio, expandir o programa Pé-de-Meia e criar uma versão universitária do benefício para evitar que jovens abandonem os estudos para trabalhar.

Na área da saúde, Lula defendeu a continuidade dos investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e afirmou que pretende ampliar o acesso ao tratamento contra o câncer. O presidente também destacou o potencial brasileiro em energias renováveis e prometeu manter políticas ambientais, além de defender maior protagonismo do país nas decisões políticas e econômicas internacionais.

Sobre a relação com o Congresso Nacional, Lula afirmou que governará para todos os brasileiros e respeitará a Constituição, apesar das possíveis dificuldades decorrentes de um Legislativo mais conservador. O presidente também disse que pretende se reunir, nos próximos dois meses, com empresários, educadores, cientistas e mulheres para discutir os rumos do novo governo.

“Esse país está pronto para ser construído. Eu não vou falar a palavra ‘unidade nacional’ porque essa palavra nem sempre cabe nesse país, mas quero que vocês saibam que esse país tem uma Constituição. Ninguém é obrigado a gostar do presidente eleito, mas ele foi eleito para governar para todos e com base no respeito da Constituição", destacou.

Ao agradecer aos eleitores e apoiadores, Lula atribuiu a vitória à defesa da democracia e afirmou que pretende dedicar 24 horas por dia ao próximo mandato. O petista também destacou sua trajetória política e o fato de ter sido eleito presidente da República quatro vezes.

“Não fui eu e Alckmin que ganhamos essa eleição. Essa eleição foi a honradez, o nacionalismo, a democracia e o futuro que vocês querem para os filhos de vocês que fizeram a gente virar".

Lula prometeu fazer “o melhor mandato que um presidente já fez” no Brasil. “Vou dedicar 24 horas por dia para fazer desse país o país que todo mundo sonha".

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a gratidão ao povo brasileiro e saudou os jovens, as mulheres e os idosos após a vitória de Lula. Em seu discurso, Alckmin ressaltou a importância da juventude para o futuro do país e agradeceu aos eleitores que se mobilizaram para votar.

“Presidente, a primeira palavra é gratidão. Gratidão ao povo brasileiro. Povo generoso, animado, aos jovens. Hoje, não por acaso, presidente, é Dia Nacional da Juventude. Vamos saudar os jovens. O futuro começa hoje e se chama juventude. Saudar as mulheres que fizeram toda a diferença, saudar os idosos que se sacrificaram e chegaram lá para votar. E trazer uma palavra, presidente: meu senhor, meu profundo respeito. O senhor, pela segunda vez, salvou a democracia brasileira”.

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