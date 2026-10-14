QUAEST

No 2º turno, Flávio tem 46% dos votos totais, contra 44% de Lula em empate técnico

Como a margem de erro é de 2 pontos porcentuais, ambos os candidatos estão em empate técnico

Estadão

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:29

Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Agência Senado e Agência Brasil

A primeira pesquisa Quaest para o segundo turno divulgada nesta quarta-feira (14) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de votos, contra 44% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como a margem de erro é de 2 pontos porcentuais, ambos os candidatos estão em empate técnico.

Na última pesquisa, divulgada na véspera do primeiro turno, Flávio atingiu 44% das intenções de voto para o segundo turno, já Lula tinha 42%.

Ainda conforme o levantamento, o primeiro do instituto após o primeiro turno das eleições, 9% dos eleitores disseram que votarão em branco ou nulo no segundo turno, outros 1% se disseram indecisos.