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No 2º turno, Flávio tem 46% dos votos totais, contra 44% de Lula em empate técnico

Como a margem de erro é de 2 pontos porcentuais, ambos os candidatos estão em empate técnico

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:29

Flavio Bolsonaro e Lula
Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Agência Senado e Agência Brasil

A primeira pesquisa Quaest para o segundo turno divulgada nesta quarta-feira (14) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de votos, contra 44% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como a margem de erro é de 2 pontos porcentuais, ambos os candidatos estão em empate técnico.

Na última pesquisa, divulgada na véspera do primeiro turno, Flávio atingiu 44% das intenções de voto para o segundo turno, já Lula tinha 42%.

Ainda conforme o levantamento, o primeiro do instituto após o primeiro turno das eleições, 9% dos eleitores disseram que votarão em branco ou nulo no segundo turno, outros 1% se disseram indecisos.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

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