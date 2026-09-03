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Núcleo de Diversidade com Neto estreia podcast para discutir inclusão e direitos na Bahia

Episódios serão exibidos sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, no canal Diversidade com Neto, no YouTube

Pombo Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:13

Podcast é inspirado no conceito de participação popular do movimento “Sua voz é nossa voz” Crédito: Divulgação

O Núcleo Diversidade com Neto, da campanha de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia, estreia o EmpoderaCast, podcast criado para ampliar a participação popular e promover debates sobre os principais desafios enfrentados pela população baiana. A iniciativa aborda temas como igualdade racial, violência contra a mulher, direitos das pessoas com deficiência, juventude, diversidade religiosa, cultura periférica, empreendedorismo negro, sustentabilidade e desenvolvimento regional.

Inspirado no conceito de participação popular do movimento “Sua voz é nossa voz”, o programa, apresentado pela jornalista Tamirys Machado, reúne especialistas, gestores públicos, lideranças sociais e representantes de diferentes segmentos para compartilhar experiências, apresentar demandas e discutir soluções para a Bahia.

Os episódios serão exibidos sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, no canal Diversidade com Neto, no YouTube, e nos perfis Diversidade com Neto 44, no Instagram e no TikTok. O conteúdo também será disponibilizado em cortes e formatos adaptados para as redes sociais.

Idealizado por Rosário Magalhães, Bruno Alves, Caetano Portugal e Walter Pinto Júnior, o EmpoderaCast foi concebido como um espaço permanente de escuta, diálogo e participação, aproximando diferentes segmentos da sociedade do debate político e da construção de propostas para o futuro da Bahia.

“Essa é uma oportunidade real de participação da campanha através da representatividade de diversos segmentos sociais. Reforçamos, portanto, essas vozes, histórias e posicionamentos, que encontram no próximo governador da Bahia, ACM Neto, uma escuta ativa para construção de um governo mais justo e igualitário”, pontuou Walter Pinto.

Apresentação e mediação

A apresentação é conduzida pela jornalista Tamirys Machado, pós-graduada em Gestão Estratégica de Relações Públicas e especialista em Relações Étnico-Raciais. Com mais de dez anos de experiência na comunicação, Tamirys acumula passagens pela Tribuna da Bahia, BNews e rádio Piatã FM. A jornalista foi vencedora do Prêmio Armando Lobracci Neto, concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia, além de ter recebido o Prêmio Mulheres Negras Movem o Mundo, da Prefeitura de Salvador, e a Medalha Mulheres que Fazem a Diferença, do programa social “1+1 é Sempre Mais que 2”.

“O EmpoderaCast nasce para ouvir diferentes vozes, discutir os problemas da Bahia e construir soluções com quem conhece essas realidades de perto. Queremos uma conversa leve, acessível e, ao mesmo tempo, comprometida com os direitos, a inclusão e a transformação da vida das pessoas”, afirma Tamirys Machado.

As gravações acontecem aos sábados e domingo, com mediadores atuando de forma voluntária, no estúdio instalado no Comitê Central da campanha, localizado na Avenida ACM, nº 4479, em Salvador. No mesmo espaço, foi criada a Sala da Diversidade, ambiente destinado a reuniões, encontros, escuta de representantes da sociedade civil e construção de propostas relacionadas à inclusão, à igualdade e à garantia de direitos.

A mediação dos episódios é dividida entre o administrador e advogado Bruno Alves, sociólogo Caetano Portugal e o mestre em gestão social e subsecretário da Secis, Walter Pinto Júnior, integrantes do Núcleo Diversidade com Neto. A produção é feita pela administradora Alanna Carvalhal.

Entre os convidados está Ivete Sacramento, primeira mulher negra a ocupar o cargo de reitora de uma universidade no Brasil e coordenadora do programa Salvador Capital Afro.

Também participam Iracema Silva, uma das primeiras delegadas de Proteção à Mulher da Bahia e atual diretora do Núcleo de Enfrentamento ao Feminicídio; Daiane Pina, diretora de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Prefeitura de Salvador e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e Davi Farias, bacharel em Direito e superintendente de Habitação da Prefeitura de Simões Filho.