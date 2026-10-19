DIFERENTE DO PRIMEIRO TURNO

Número atualizado: pelo menos sete seções eleitorais da Bahia terão mudanças no segundo turno; veja como consultar

TRE-BA corrigiu os dados divulgados inicialmente, mas número pode mudar até domingo (25)

Thais Borges

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:37

urna eletrônica Crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pelo menos sete seções eleitorais tiveram alteração na Bahia, após o primeiro turno das eleições presidenciais. Assim, neste domingo (25), eleitores de sete seções vão votar em um local diferente daquele em que votaram no início do mês. As informações foram divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) nesta segunda-feira (19) e, segundo a Corte, ainda é possível haver novas mudanças.

Inicialmente, na última sexta-feira (16), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que mais de 4,3 mil locais de votação tinham sido alterados para o segundo turno, em todo o país. A Bahia era o quarto estado com o maior número de mudanças, tendo afetado 312 seções eleitorais. No entanto, no domingo (18), o TRE-BA emitiu uma nota corrigindo a informação.

Como faço para consultar a situação eleitoral? 1 de 5

Segundo o TRE-BA, a Corregedoria Regional Eleitoral encaminhou, no sábado (17), um ofício solicitando que todas as zonas eleitorais informem, até esta segunda-feira, eventuais mudanças no estado. Até domingo, duas seções tinham alteração confirmada, mas o número passou para sete nesta segunda-feira à tarde.

No caso da Bahia, as mudanças afetaram sete seções em quatro zonas eleitorais, sendo quatro municípios: Conceição do Almeida, Itanagra, Lagoa Real e Miguel Calmon. Ao todo, o eleitorado dessas cidades é de 2.311 pessoas aptas a votar.

Competência

O TSE e o TREs têm competências diferentes na Justiça Eleitoral. Enquanto o TSE tem atribuições como processar e julgar originariamente o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e Vice-Presidência da República, aos TREs, cabe processar e julgar originariamente o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governadores e membro do Congresso Nacional e das assembleias legislativas, entre outras coisas.

Por sua vez, os juízes eleitorais são juízes de primeiro grau que processam e julgam crimes eleitorais comuns. São esses magistrados os responsáveis por expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor. Portanto, ainda que o TSE tenha divulgado os números, a contabilização não é feita por eles.

Assim, o número divulgado originalmente pelo TSE é maior porque estaria contando também mudanças nos locais de votação no primeiro turno que mantiveram os endereços para o segundo turno. Desde então os TREs dos estados têm identificado as inconsistências e divulgado os locais que, de fato, estão diferentes agora.

Segundo a assessoria do TRE, as mudanças são recorrentes em eleições e podem ocorrer por acontecimentos inesperados. As mudanças são devido a diferentes situações, como obras, chuvas, falta de energia e até problemas com animais. Em Salvador, por exemplo, uma seção teve que mudar antes do primeiro turno porque foi constatada uma infestação de escorpiões no local.

Por isso, a orientação da Corte é ficar de olho nas comunicações oficiais, porque o número de seções pode sofrer alterações até o dia do pleito, já que o site do TRE passa por quatro atualizações diárias.

Os dados de seções eleitorais em que houve alteração do local de votação do 1º para o 2º turno podem ser consultados no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na página de estatísticas eleitorais, em "Eleitorado da eleição" e, depois, "em Capilaridade", no menu lateral esquerdo.

Dentro da página, localize "Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno". No alto da página, é possível filtrar a pesquisa por ano de eleição, país, região, UF, município, zona eleitoral e local de votação.

É possível conferir o local de votação no aplicativo e-Título, no site do TSE, no chatbot do TRE-BA ou pelo telefone (71) 3373-7000.

Confira as seções que tiveram alterações confirmadas na Bahia para o segundo turno

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - ZONA 184

LOCAL DE VOTAÇÃO INICIAL: ESCOLA DR. DJALMA ROCHA GALVÃO - SEDE

LOCAL DE VOTAÇÃO ATUAL: CRECHE ANTONIO RIBEIRO FALCÃO

SEÇÃO 50

TOTAL DE ELEITORES: 340

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - ZONA 184

LOCAL DE VOTAÇÃO INICIAL: ESCOLA DR. DJALMA ROCHA GALVÃO - SEDE

LOCAL DE VOTAÇÃO ATUAL: CRECHE ANTONIO RIBEIRO FALCÃO 51 338

SEÇÃO 51

TOTAL DE ELEITORES: 338

ITANAGRA - ZONA 185

LOCAL DE VOTAÇÃO INICIAL: COLÉGIO ANGELINA GARCIA AVENA

LOCAL DE VOTAÇÃO ATUAL: ESCOLA MUNICIPAL RECANTO DO SABER

SEÇÃO 86

TOTAL DE ELEITORES: 375

LAGOA REAL - ZONA 63

LOCAL DE VOTAÇÃO INICIAL: PSF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RIACHÃO

LOCAL DE VOTAÇÃO ATUAL: GRUPO ESCOLAR DONERIO AGUIAR

SEÇÃO 64

TOTAL DE ELEITORES: 353

LAGOA REAL - ZONA 63

LOCAL DE VOTAÇÃO INICIAL: PSF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RIACHÃO

LOCAL DE VOTAÇÃO ATUAL: GRUPO ESCOLAR DONERIO AGUIAR

SEÇÃO 65

TOTAL DE ELEITORES: 352

MIGUEL CALMON - ZONA 103

LOCAL DE VOTAÇÃO INICIAL: PREDIO ESCOLAR ARACI DE OLIVEIRA

LOCAL DE VOTAÇÃO ATUAL: COLÉGIO RONAN OLIVEIRA MOTA

SEÇÃO 24

TOTAL DE ELEITORES: 278

MIGUEL CALMON - ZONA 103

LOCAL DE VOTAÇÃO INICIAL: PREDIO ESCOLAR ARACI DE OLIVEIRA

LOCAL DE VOTAÇÃO ATUAL: COLÉGIO RONAN OLIVEIRA MOTA

SEÇÃO 150