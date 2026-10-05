ELEIÇÕES 2026

Número de deputados pretos e pardos eleitos cai em relação a 2022

135 parlamentares autodeclarados pretos ou pardos foram eleitos para a Câmara dos Deputados neste ano, quatro a menos que em 2022

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:12

Número de deputados pretos e pardos eleitos cai em relação a 2022 Crédito: Thiago Fagundes/Agência Câmara

O número de deputados federais autodeclarados pretos ou pardos eleitos em 2026 caiu 2,9% em relação às eleições de 2022, segundo levantamento da Agência Câmara. Neste ano, foram eleitos 135 parlamentares, contra 139 quatro anos atrás.

A bancada negra representa agora 26,3% das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. Dos eleitos, 77 são reeleitos e continuarão no Congresso no mandato que começa em 2027.

O grupo de parlamentares pretos e pardos reeleitos corresponde a 57% da bancada negra eleita neste ano.

Os dez deputados federais mais votados em 2026 1 de 10

Entre as legendas, a União/PP foi a agremiação que mais elegeu candidatos pretos e pardos, com 32 cadeiras, o equivalente a 23,7% do total de parlamentares negros eleitos.