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Número de deputados pretos e pardos eleitos cai em relação a 2022

135 parlamentares autodeclarados pretos ou pardos foram eleitos para a Câmara dos Deputados neste ano, quatro a menos que em 2022

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:12

Número de deputados pretos e pardos eleitos cai em relação a 2022 Crédito: Thiago Fagundes/Agência Câmara

O número de deputados federais autodeclarados pretos ou pardos eleitos em 2026 caiu 2,9% em relação às eleições de 2022, segundo levantamento da Agência Câmara. Neste ano, foram eleitos 135 parlamentares, contra 139 quatro anos atrás.

A bancada negra representa agora 26,3% das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. Dos eleitos, 77 são reeleitos e continuarão no Congresso no mandato que começa em 2027.

O grupo de parlamentares pretos e pardos reeleitos corresponde a 57% da bancada negra eleita neste ano.

Os dez deputados federais mais votados em 2026

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos por Reprodução Instagram
Erika Hilton (PSOL-SP) — 1.596.472 votos por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — 583.107 votos por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos por Divulgação
Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos por Divulgação
1 de 10
Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

Entre as legendas, a União/PP foi a agremiação que mais elegeu candidatos pretos e pardos, com 32 cadeiras, o equivalente a 23,7% do total de parlamentares negros eleitos.

Os dados são da Agência Câmara de Notícias e consideram a autodeclaração racial dos candidatos eleitos nas eleições de 2026.

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