ELEIÇÕES 2026

Número de novos deputados cai na Alba e na Câmara dos Deputados em relação a 2022

Reeleição de veteranos e redução no número de candidaturas ajudam a explicar a queda na renovação

Lucas Pereira

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:30

Das 63 cadeiras da Alba, 39 continuarão ocupadas por deputados reeleitos, enquanto 24 serão assumidas por novos nomes Crédito: Sandra Travassos/Alba

Com a divulgação dos resultados das eleições de 2026 e a definição dos vencedores, começa a ganhar forma a nova composição das casas legislativas estadual e federal. Em uma eleição que registrou 1.224 candidaturas, quase 500 a menos do que em 2022, também houve redução na renovação da bancada baiana tanto na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) quanto na Câmara dos Deputados.

Em agosto deste ano, o CORREIO publicou uma reportagem que já apontava para a tendência de queda na renovação das duas casas. À época, o professor de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas Jorge Almeida destacou que, entre as possíveis explicações para esse cenário, estavam a maior capacidade financeira dos candidatos à reeleição para bancar campanhas e a vantagem proporcionada pela maior exposição pública ao longo do mandato.

Essa chamada “engrenagem eleitoral” contribui para tornar a disputa por essas cadeiras “desproporcional”, sobretudo para quem tenta conquistar um mandato pela primeira vez. O cenário ajuda a explicar os elevados índices de reeleição registrados neste pleito, conforme pontuou o analista político Melillo Dinis, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino (UMSA).

“A taxa de renovação tende a se reduzir muito quando essa engrenagem é alimentada por verbas excepcionais, como são as verbas atuais de emenda parlamentar”. Ainda segundo o especialista, o fato de haver menos candidaturas também é consequência da engrenagem, visto que “os partidos também reduziram a quantidade (de postulantes) para priorizar o fundo eleitoral em determinadas candidaturas”.

Cenário na Alba

Das 63 cadeiras da Alba, 39 continuarão ocupadas por deputados reeleitos, enquanto 24 serão assumidas por novos nomes. Com isso, a taxa de renovação ficou em 38,1%, abaixo dos 39,68% registrados na eleição anterior, quando 25 cadeiras passaram a ser ocupadas por novos parlamentares. Com exceção de Prisco (PL), 23 vão ocupar o cargo pela primeira vez (confira a tabela ao lado).

Nomes conhecidos como Hilton Coelho (PSOL), Matheus de Geraldo Júnior (MDB) e Binho Galinha (Avante) não obtiveram votos suficientes e não se reelegeram.

Entre os cinco deputados estaduais mais votados, três são estreantes na Assembleia: Rowenna, ex-secretária da Educação da Bahia; Dr. Thiago Gilleno (Republicanos); e Denise Menezes (PSD), esposa do ex-presidente da Alba Adolfo Menezes. No topo da lista está a atual presidente da Assembleia, Ivana Bastos (PSD), com mais de 203 mil votos, seguida pelo deputado reeleito Diego Castro (PL), que recebeu 160.305 votos.

Menos mudanças

A bancada baiana na Câmara dos Deputados também registrou redução no número de novos nomes em relação às eleições de 2022. Das 39 cadeiras em disputa, 11 serão ocupadas por parlamentares que não integravam a atual composição, o que representa uma taxa de renovação de 28,2%. No pleito anterior, 13 novos deputados foram eleitos pela Bahia.

As novidades são: Daniel Alencar (PSD), Lucas Reis (PT), Sandro Filho (PP), Doutora Raissa Soares (PL), Charles Fernandes (PSD), Carlos Muniz (PSDB), Olívia Santana (PCdoB), Ditinho Avivip (União Brasil), Maria Marighella (PT), Manuel Rocha (União Brasil) e Elmo Vaz (Avante).

Entre os nomes considerados novos na composição, apenas Charles Fernandes já exerceu mandato de deputado federal. Ele foi eleito em 2018, ficou na suplência em 2022 e retornou à Câmara em dezembro de 2025, após Otto Filho deixar o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Por esse critério, a taxa efetiva de renovação da bancada baiana cai para 25,64%.

Bacelar (PV), Lídice da Mata (PSB) e Zé Neto (PT) estão entre os parlamentares que perderam cadeira no Congresso. De acordo com levantamento da Agência Câmara, 183 pessoas vão exercer seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, o que representa uma taxa de renovação de 35,67% dos integrantes da Casa - menor que os 39,3% de 2022 (202) e os 47,3% de 2018 (243 pessoas).

Para os novatos que iniciam seus mandatos em 2027, Melillo aponta que é preciso atentar aos desafios dos cargos.