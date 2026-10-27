DESISTIU

'Nunca pensei em sair do País', disse Flávio Bolsonaro antes de ir para os EUA

Senador afirmou que entregaria passaporte à Polícia Federal e se defenderia de decisão do STF; segundo amigos da família, ele deixou o Brasil nesta terça-feira (27)



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:25

Flávio Bolsonaro Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BRENOESAKIFOTO

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado à Presidência da República, afirmou na segunda-feira (26) que nunca pensou em deixar o Brasil. Um dia depois, nesta terça-feira (27), ele teria viajado para os Estados Unidos, segundo aliados e amigos da família.

“Eu nunca pensei em sair do País. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar”, declarou o senador em um vídeo publicado após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente.

Flávio foi intimado na manhã de segunda-feira a entregar os passaportes à Polícia Federal (PF) em até 24 horas, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O prazo terminou no fim da manhã desta terça, mas o senador não compareceu para cumprir a ordem. Os documentos foram cancelados.

No vídeo, Flávio também atribuiu a decisão de Moraes a uma declaração de seu irmão, Eduardo Bolsonaro (PL), em um podcast americano. No programa, gravado na sexta-feira anterior à eleição, Eduardo defendeu que Flávio deixasse o Brasil caso perdesse a disputa presidencial. “Eu nunca falei isso”, afirmou o senador.

A ordem de entrega dos documentos foi expedida por Moraes na noite de domingo (25), após o encerramento das eleições. A medida está relacionada a um inquérito que investiga uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz.

O senador também é investigado em outro inquérito, que apura pedidos de recursos financeiros ao banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse. O caso tramita no STF sob a relatoria do ministro André Mendonça.