Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Nunca pensei em sair do País', disse Flávio Bolsonaro antes de ir para os EUA

Senador afirmou que entregaria passaporte à Polícia Federal e se defenderia de decisão do STF; segundo amigos da família, ele deixou o Brasil nesta terça-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:25

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BRENOESAKIFOTO

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado à Presidência da República, afirmou na segunda-feira (26) que nunca pensou em deixar o Brasil. Um dia depois, nesta terça-feira (27), ele teria viajado para os Estados Unidos, segundo aliados e amigos da família.

“Eu nunca pensei em sair do País. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar”, declarou o senador em um vídeo publicado após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente.

Flávio foi intimado na manhã de segunda-feira a entregar os passaportes à Polícia Federal (PF) em até 24 horas, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O prazo terminou no fim da manhã desta terça, mas o senador não compareceu para cumprir a ordem. Os documentos foram cancelados.

No vídeo, Flávio também atribuiu a decisão de Moraes a uma declaração de seu irmão, Eduardo Bolsonaro (PL), em um podcast americano. No programa, gravado na sexta-feira anterior à eleição, Eduardo defendeu que Flávio deixasse o Brasil caso perdesse a disputa presidencial. “Eu nunca falei isso”, afirmou o senador.

A ordem de entrega dos documentos foi expedida por Moraes na noite de domingo (25), após o encerramento das eleições. A medida está relacionada a um inquérito que investiga uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz.

O senador também é investigado em outro inquérito, que apura pedidos de recursos financeiros ao banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse. O caso tramita no STF sob a relatoria do ministro André Mendonça.

Sem conquistar a Presidência, Flávio ficará pela primeira vez em 24 anos sem ocupar um cargo político. Com isso, perderá a imunidade parlamentar e o foro privilegiado associados ao mandato.

Leia mais

Imagem - Deputados pedem prisão preventiva de Flávio Bolsonaro após suspeita de ida para os EUA

Deputados pedem prisão preventiva de Flávio Bolsonaro após suspeita de ida para os EUA

Imagem - ‘Jatinho fretado para a Flórida’: ex-aliada alertou antes do segundo turno sobre ida de Flávio Bolsonaro aos EUA

‘Jatinho fretado para a Flórida’: ex-aliada alertou antes do segundo turno sobre ida de Flávio Bolsonaro aos EUA

Imagem - Flávio Bolsonaro viaja para os EUA após decisão judicial determinar entrega de passaportes, diz coluna

Flávio Bolsonaro viaja para os EUA após decisão judicial determinar entrega de passaportes, diz coluna

Tags:

Flávio Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - 'As mãos de vocês estão sujas com sangue': quem é a jovem campeã de votos, que se manteve o tempo todo ao lado de Lula, e viralizou na internet

'As mãos de vocês estão sujas com sangue': quem é a jovem campeã de votos, que se manteve o tempo todo ao lado de Lula, e viralizou na internet
Imagem - Morre Aline Rapadura, produtora executiva das primeiras 15 edições do Festival de Verão

Morre Aline Rapadura, produtora executiva das primeiras 15 edições do Festival de Verão
Imagem - Menina de 12 anos entrega R$ 8,3 mil após ser ameaçada com imagens íntimas geradas por IA na Bahia

Menina de 12 anos entrega R$ 8,3 mil após ser ameaçada com imagens íntimas geradas por IA na Bahia