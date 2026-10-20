Nunca teve carteira assinada? Descubra como começar a pagar o INSS e garantir sua aposentadoria

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Matheus Marques
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:00
Uma dúvida comum entre quem nunca teve um emprego formal com carteira assinada é saber se é possível construir o direito a uma aposentadoria no futuro. A resposta é sim, qualquer cidadão nessa situação pode contribuir com à Previdência Social. Quem não possui renda própria, como donas de casa e estudantes, ingressa como segurado facultativo, enquanto quem exerce bicos ou trabalhos autônomos contribui como contribuinte individual.
O caminho para começar a contribuir sem ter carteira de trabalho, é primeiro conseguir seu número de Número de Identificação do Trabalhador ou Programa de Integração Social (PIS), que você consegue fazer online pelo aplicativo do Meu INSS. Depois você vai escolher um plano de contribuição que melhor se encaixe com você, e finalizar emitindo a guia de pagamento e começar a investir na sua aposentadoria.
Aposentadoria especial: veja 10 profissões que podem se aposentar mais cedo
Os valores de contribuição variam de acordo com o orçamento e o objetivo de cada segurado. Para as donas de casa de baixa renda inscritas no CadÚnico e cuja família ganha até dois salários mínimos, existe o plano exclusivo de 5%, que em 2026 corresponde a R$ 81,05 mensais sob o código 1929.
Outra alternativa é o plano simplificado de 11%, que cobra R$ 178,31 em 2026 e dá direito à aposentadoria por idade e auxílios, ficando de fora apenas a modalidade por tempo de contribuição.
Por fim, o plano normal de 20% permite escolher uma base de cálculo entre o salário mínimo e o teto previdenciário (de R$ 324,20 a R$ 1.695,11 mensais em 2026), sendo indispensável para quem almeja a aposentadoria por tempo de contribuição.
O trabalhador que está temporariamente desempregado ou inativo enquadra-se na categoria de segurado facultativo, pois não tem vínculo de emprego obrigatório, ao contrário dos funcionários CLT, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, autônomos e MEIs.
Estagiários, estudantes, bolsistas de pós-graduação, síndicos não remunerados e pessoas que acompanham o cônjuge em viagens de trabalho para o exterior também compõem esse grupo. Como não são obrigados a pagar o INSS, devem efetuar os recolhimentos por iniciativa própria se quiserem assegurar benefícios em caso de acidentes, doenças ou idade avançada.
Para efetuar os pagamentos mensais, o segurado deve acessar o Sistema de Acréscimos Legais da Receita Federal. Na plataforma, é preciso escolher o módulo de filiação adequado, selecionar a categoria como segurado facultativo e informar o número do NIT ou PIS que consta na Carteira de Trabalho.
Após validação dos dados de segurança e confirmação das informações cadastrais, o contribuinte define o mês de competência e o valor de referência desejado. O sistema gera um boleto em PDF, permitindo que o pagamento seja quitado com facilidade pelo aplicativo do banco, casas lotéricas ou terminais de autoatendimento.