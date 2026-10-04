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Nunes Marques: intercorrências como celular são naturais e justiça eleitoral adota providências

Presidente do TSE foi questionado sobre o episódio em que o candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) foi flagrado votando com aparelho

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:21

O relator do caso, ministro Kássio Nunes Marques, durante sessão plenária do TSE
O relator do caso, ministro Kássio Nunes Marques, durante sessão plenária do TSE Crédito: Crédito: Luiz Roberto/Secom/TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, disse que o uso de celular na cabine de votação é uma intercorrência natural e que a Justiça Eleitoral deve adotar providências sobre a prática. Nunes Marques foi questionado sobre o episódio em que o candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) foi flagrado votando neste domingo (4), com o celular na mão. Zema disse que não foi alertado sobre isso.

"Há um monitoramento constante, houve treinamento, todos os mesários recebem treinamento para obstar, na cabine de votação, a entrada de equipamentos eletrônicos. Algumas intercorrências não naturais que ocorram, e a Justiça Eleitoral deve adotar as providências", disse o ministro em coletiva de imprensa realizada na sede do TSE.

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Nunes Marques também afirmou que "há uma tradição de judicialização" no País e era esperado que candidatos fossem à Justiça para questionar aspectos relacionados às eleições. "Muitos fatores podem ser questionados, mas em relação ao nosso sistema eleitoral estamos bastante confiantes de que não temos ainda do que se queixar. Estamos a quase três horas do final da votação e tudo tem funcionado na maior normalidade e com a maior transparência possível", afirmou.

O ministro ainda disse que não houve "praticamente nenhum problema" no deslocamento de eleitores em razão de eventos climáticos. Havia esse temor devido ao El Niño, que intensifica secas no Norte e Nordeste e chuvas intensas na região Sul. Segundo ele, a maior preocupação era a região Norte, onde muitos eleitores dependem do transporte fluvial.

"Na região Sul, em que pese as fortes chuvas e ventos de hoje, não houve inundação e alagamento que impedisse o deslocamento", acrescentou.

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Imagem - Candidato à Presidência, Zema é flagrado usando celular dentro da cabine durante votação

Candidato à Presidência, Zema é flagrado usando celular dentro da cabine durante votação

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