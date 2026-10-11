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Nunes Marques manda suspender canal ‘Exército do Lula’ no WhatsApp a pedido de Flávio Bolsonaro

Canal criado por André Janones tinha 3,3 milhões de inscritos neste domingo (11); Lula criticou a decisão

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:55

Presidente Lula
Presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques, determinou, neste domingo (11), que o canal “Exército do Lula” seja suspenso no WhatsApp. O canal foi criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) e a decisão atende uma solicitação da campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

Criado no início da semana, após a votação do segundo turno, o canal contava com 3,3 milhões de inscritos no início da tarde deste domingo. O objetivo, segundo Janones, era de objetivo compartilhar áudios, vídeos e orientações para apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos últimos dias, o grupo tem promovido o engajamento de conteúdos digitais de Lula.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

Nunes Marques, na decisão, justificou a medida como sendo necessária devido à "utilização de estrutura de transmissão a milhões de pessoas, sob comando único, para replicar conteúdos que esta Corte já reconheceu como inverídicos".

A ordem é que a Meta, responsável pelo WhatsApp, retire o canal do ar em até três horas após receber a notificação, sob pena de multa. Na prática, o ministro impediu o envio de novas atualizações e o ingresso de novos seguidores até a homologação do resultado do segundo turno das eleições.

Corregedoria

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, era relator da ação apresentada pela campanha de Flávio Bolsonaro. Uma parte dos integrantes do TSE entende que Nunes Marques se antecipou ao corregedor-geral.

Flávio tinha movido uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra o canal e, no último sábado (10), Cueva solicitou que o candidato do PL que entregasse informações complementares para a análise da ação em até 72 horas. Após essa decisão, a campanha de Flávio recorreu ao presidente do TSE para solicitar a suspensão do canal.

A decisão

Ao determinar a suspensão, Nunes Marques disse que a mobilização digital é licita. “O que a norma não tolera é que a estrutura de mobilização seja empregada para fins ilícitos, entre os quais a difusão coordenada de fatos sabidamente inverídicos em desfavor de candidato".

Em entrevista coletiva no início da tarde deste domingo, antes de participar de um ato com apoiadores em São Paulo, o presidente Lula disse achar a ação “um absurdo”.

“Acho que os nossos advogados vão ter que entrar com um pedido de explicação do critério, porque já há alguns dias eu estou percebendo que há muitas decisões tendenciosas contra a nossa candidatura”.

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