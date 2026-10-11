JUSTIÇA ELEITORAL

Nunes Marques manda suspender canal ‘Exército do Lula’ no WhatsApp a pedido de Flávio Bolsonaro

Canal criado por André Janones tinha 3,3 milhões de inscritos neste domingo (11); Lula criticou a decisão

Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:55

Presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques, determinou, neste domingo (11), que o canal “Exército do Lula” seja suspenso no WhatsApp. O canal foi criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) e a decisão atende uma solicitação da campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

Criado no início da semana, após a votação do segundo turno, o canal contava com 3,3 milhões de inscritos no início da tarde deste domingo. O objetivo, segundo Janones, era de objetivo compartilhar áudios, vídeos e orientações para apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos últimos dias, o grupo tem promovido o engajamento de conteúdos digitais de Lula.

A trajetória de Lula 1 de 12

Nunes Marques, na decisão, justificou a medida como sendo necessária devido à "utilização de estrutura de transmissão a milhões de pessoas, sob comando único, para replicar conteúdos que esta Corte já reconheceu como inverídicos".

A ordem é que a Meta, responsável pelo WhatsApp, retire o canal do ar em até três horas após receber a notificação, sob pena de multa. Na prática, o ministro impediu o envio de novas atualizações e o ingresso de novos seguidores até a homologação do resultado do segundo turno das eleições.

Corregedoria

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, era relator da ação apresentada pela campanha de Flávio Bolsonaro. Uma parte dos integrantes do TSE entende que Nunes Marques se antecipou ao corregedor-geral.

Flávio tinha movido uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra o canal e, no último sábado (10), Cueva solicitou que o candidato do PL que entregasse informações complementares para a análise da ação em até 72 horas. Após essa decisão, a campanha de Flávio recorreu ao presidente do TSE para solicitar a suspensão do canal.

A decisão

Ao determinar a suspensão, Nunes Marques disse que a mobilização digital é licita. “O que a norma não tolera é que a estrutura de mobilização seja empregada para fins ilícitos, entre os quais a difusão coordenada de fatos sabidamente inverídicos em desfavor de candidato".

Em entrevista coletiva no início da tarde deste domingo, antes de participar de um ato com apoiadores em São Paulo, o presidente Lula disse achar a ação “um absurdo”.