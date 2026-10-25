MOBILIDADE

Nunes Marques não descarta estender horário de votação e diz que é preciso aguardar relatório

Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou, no final da manhã, que toda a frota de ônibus da capital já estava em circulação



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:59

Nunes Marques, presidente do TSE Crédito: Antonio Augusto/TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, não descartou a possibilidade de estender o horário de votação em meio à redução na oferta de ônibus em três municípios da Bahia, incluindo a capital, neste domingo (25), dia do 2º turno das eleições. Questionado por jornalistas sobre o tema, o ministro afirmou que é preciso "se debruçar e detectar qual é o nível de problema que está acontecendo na Bahia, estamos aguardando o relatório".

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou, no final da manhã, que toda a frota de ônibus da capital já está em circulação. A operação do transporte público foi normalizada ainda pela manhã, após, segundo a pasta, terem havido interrupções registradas no início da manhã por episódios repetidos de adesivação clandestina de veículos.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, retorna de Paris nesta segunda-feira (26) e vai se apresentar às autoridades para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento dos ônibus durante o segundo turno das eleições, segundo a prefeitura. Neste domingo (25), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou a prisão em flagrante do secretário após uma fiscalização apontar redução da frota em circulação na capital baiana.

O TRE-BA também determinou a oferta da frota completa após denúncias de que grande parte dos veículos continuava nas garagens, com prejuízo ao deslocamento dos eleitores. O Procon da Bahia identificou 370 ônibus parados em garagens de empresas de transporte público de Salvador.