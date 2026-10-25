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Nunes Marques não descarta estender horário de votação e diz que é preciso aguardar relatório

Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou, no final da manhã, que toda a frota de ônibus da capital já estava em circulação

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:59

Nunes Marques, presidente do TSE
Nunes Marques, presidente do TSE Crédito: Antonio Augusto/TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, não descartou a possibilidade de estender o horário de votação em meio à redução na oferta de ônibus em três municípios da Bahia, incluindo a capital, neste domingo (25), dia do 2º turno das eleições. Questionado por jornalistas sobre o tema, o ministro afirmou que é preciso "se debruçar e detectar qual é o nível de problema que está acontecendo na Bahia, estamos aguardando o relatório".

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou, no final da manhã, que toda a frota de ônibus da capital já está em circulação. A operação do transporte público foi normalizada ainda pela manhã, após, segundo a pasta, terem havido interrupções registradas no início da manhã por episódios repetidos de adesivação clandestina de veículos.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, retorna de Paris nesta segunda-feira (26) e vai se apresentar às autoridades para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento dos ônibus durante o segundo turno das eleições, segundo a prefeitura. Neste domingo (25), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou a prisão em flagrante do secretário após uma fiscalização apontar redução da frota em circulação na capital baiana.

O TRE-BA também determinou a oferta da frota completa após denúncias de que grande parte dos veículos continuava nas garagens, com prejuízo ao deslocamento dos eleitores. O Procon da Bahia identificou 370 ônibus parados em garagens de empresas de transporte público de Salvador.

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
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