O carro é seu. Então por que um adesivo político pode ser proibido?

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Matheus Marques
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:52
A norma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe a afixação de materiais publicitários e a prática de pedir votos durante as viagens em carros de aplicativos. Apesar de ser um bem privado pertencente ao motorista, o veículo em serviço de aplicativo é classificado como um "bem de uso comum" pela legislação eleitoral, pois presta um serviço aberto à população.
A medida se estende a táxis e templos religiosos pelo mesmo motivo.
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A proibição abrange qualquer manifestação visual ou verbal de campanha.
Material físico: adesivos, microperfurados, cartazes ou panfletos afixados ou distribuídos no veículo.
Abordagem verbal: pedidos de voto, conversas direcionadas a indicar candidatos ou manifestações de militância por parte do motorista durante a viagem.
A mesma proibição de propaganda aplicada aos carros de aplicativo e táxis vigora em locais privados com acesso coletivo, tais como:
cinemas, teatros e clubes sociais;
lojas, centros comerciais e shoppings;
igrejas e templos religiosos;
estádios, ginásios esportivos, clínicas e hospitais.
A denúncia pode ser apresentada diretamente à Justiça Eleitoral por meio do aplicativo Pardal. Para formalizar o registro, a recomendação é tirar uma foto do veículo onde aparece a propaganda e salvar um print do aplicativo com os dados da placa e do motorista.
Se a denúncia for acatada pela Justiça Eleitoral, o responsável pelo veículo é notificado para realizar a remoção completa do material em um prazo de até 48 horas. Se o adesivo ou cartaz não for retirado dentro do prazo estipulado, o infrator estará sujeito ao pagamento de multa.