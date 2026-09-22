NÃO É BEM ASSIM

O carro é seu. Então por que um adesivo político pode ser proibido?

A resposta está em uma regra eleitoral que transforma veículos de aplicativo em bens de uso comum durante o serviço; entenda por que a mesma lógica alcança táxis e outros espaços abertos ao público

Matheus Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:52

TSE proíbe propaganda política e pedido de votos dentro de veículos de transporte por aplicativo Crédito: Ilustração, IA, gemini

A norma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe a afixação de materiais publicitários e a prática de pedir votos durante as viagens em carros de aplicativos. Apesar de ser um bem privado pertencente ao motorista, o veículo em serviço de aplicativo é classificado como um "bem de uso comum" pela legislação eleitoral, pois presta um serviço aberto à população.

A medida se estende a táxis e templos religiosos pelo mesmo motivo.

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Quais tipos de propaganda foram vetados pelo TSE?

A proibição abrange qualquer manifestação visual ou verbal de campanha.

Material físico: adesivos, microperfurados, cartazes ou panfletos afixados ou distribuídos no veículo.

Abordagem verbal: pedidos de voto, conversas direcionadas a indicar candidatos ou manifestações de militância por parte do motorista durante a viagem.

Quais outros locais entram na regra de bens de uso comum?

A mesma proibição de propaganda aplicada aos carros de aplicativo e táxis vigora em locais privados com acesso coletivo, tais como:

cinemas, teatros e clubes sociais;

lojas, centros comerciais e shoppings;

igrejas e templos religiosos;

estádios, ginásios esportivos, clínicas e hospitais.

Como denunciar um veículo que esteja rodando com propaganda?

A denúncia pode ser apresentada diretamente à Justiça Eleitoral por meio do aplicativo Pardal. Para formalizar o registro, a recomendação é tirar uma foto do veículo onde aparece a propaganda e salvar um print do aplicativo com os dados da placa e do motorista.