O descarte sustentável que já devolveu R$ 2 milhões aos cofres públicos e revela o destino das urnas eletrônicas depois das eleições

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Matheus Marques
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:37
A Justiça Eleitoral armazena as urnas eletrônicas em cerca de 1,1 mil locais no país e realiza manutenção periódica nos equipamentos. Quando ultrapassam o tempo de vida útil, as máquinas são descartadas de forma rigorosa e sustentável, em um processo que pode gerar recursos aos cofres públicos.
Somente entre 2009 e 2018, o descarte de mais de 6.123 toneladas de equipamentos gerou cerca de R$ 2 milhões, que foram devolvidos ao poder público.
O protocolo de segurança das urnas eletrônicas
As urnas eletrônicas são projetadas para operar por cerca de dez anos, ou aproximadamente seis eleições. O limite de idade está relacionado à necessidade de atualização tecnológica e à manutenção dos equipamentos.
Para as Eleições 2026, a Justiça Eleitoral disponibiliza 563.910 urnas eletrônicas. Desse total, 439.468 são dos modelos mais recentes, UE2020 e UE2022, o que corresponde a cerca de 78% do parque disponível para o pleito.
As urnas UE2015 somam 95.065 unidades, enquanto as UE2013 representam 29.377 equipamentos.
Para as Eleições 2026, a Justiça Eleitoral vai mobilizar 563.910 urnas eletrônicas, e os modelos mais recentes, UE2020 e UE2022, concentram 439.468 equipamentos, ou 77,9% do total.
As urnas UE2015 somam 95.065 unidades (16,9%), enquanto as UE2013 representam 29.377 equipamentos (5,2%).
Um plano de segurança e sustentabilidade acompanha o descarte das urnas quando elas atingem o limite de utilização. As máquinas são recolhidas e enviadas para empresas especializadas, contratadas por licitação, para o processo de desmontagem, descaracterização e reciclagem.
A fiscalização acompanha etapas como a pesagem dos materiais, a lacração dos caminhões, o transporte e a descaracterização dos equipamentos. A Justiça Eleitoral exige que pelo menos 95% do material seja encaminhado para reciclagem, enquanto o índice atualmente alcançado chega a 98%, segundo o TSE.
Lacração dos caminhões: as equipes da Justiça Eleitoral acompanham a pesagem e a lacração dos veículos usados no transporte.
Trituração de peças: os componentes são desmontados e descaracterizados para impedir seu reaproveitamento na forma original.
Reciclagem: pelo menos 95% do material deve ser encaminhado para reciclagem, enquanto os resíduos não aproveitados seguem para aterros adequados.