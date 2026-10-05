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O descarte sustentável que já devolveu R$ 2 milhões aos cofres públicos e revela o destino das urnas eletrônicas depois das eleições

Aparelhos fora da vida útil são desmontados, descaracterizados e encaminhados para reciclagem sob fiscalização da Justiça Eleitoral; em 2026, 563.910 urnas estão disponíveis para o pleito

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:37

Urnas eletrônicas são testadas
Urnas eletrônicas são testadas para as eleições de 2026 Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A Justiça Eleitoral armazena as urnas eletrônicas em cerca de 1,1 mil locais no país e realiza manutenção periódica nos equipamentos. Quando ultrapassam o tempo de vida útil, as máquinas são descartadas de forma rigorosa e sustentável, em um processo que pode gerar recursos aos cofres públicos.

Somente entre 2009 e 2018, o descarte de mais de 6.123 toneladas de equipamentos gerou cerca de R$ 2 milhões, que foram devolvidos ao poder público.

O protocolo de segurança das urnas eletrônicas

Sistema automático grava cada voto simultaneamente em duas mídias criptografadas distintas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Votação interrompida antes do botão confirma não registra o voto daquele cargo específico por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Presidente de seção aplica protocolo básico de reinicialização com códigos restritos sob fiscalização por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Cartão de memória externo é avaliado ou substituído por reserva com chaves digitais seguras por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Urna de contingência entra em operação em caso de pane física definitiva no equipamento principal por José Cruz, Agência Brasil
Cartão de dados original é transferido para o novo aparelho reserva de forma imediata por TRE-SP
Equipamento recebe novo lacre físico numerado para restabelecer o fluxo da fila por Reprodução/TRE-PI
Novo dispositivo emite relatório de zerésima para novos eleitores mantendo o histórico anterior por TSE
Transparência Eleitoral: Saiba como peritos independentes e a OAB fiscalizam o sistema de votação por Reuters
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Sistema automático grava cada voto simultaneamente em duas mídias criptografadas distintas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Ciclo de vida de dez anos e atualização tecnológica

As urnas eletrônicas são projetadas para operar por cerca de dez anos, ou aproximadamente seis eleições. O limite de idade está relacionado à necessidade de atualização tecnológica e à manutenção dos equipamentos.

Para as Eleições 2026, a Justiça Eleitoral disponibiliza 563.910 urnas eletrônicas. Desse total, 439.468 são dos modelos mais recentes, UE2020 e UE2022, o que corresponde a cerca de 78% do parque disponível para o pleito.

As urnas UE2015 somam 95.065 unidades, enquanto as UE2013 representam 29.377 equipamentos.

Para as Eleições 2026, a Justiça Eleitoral vai mobilizar 563.910 urnas eletrônicas, e os modelos mais recentes, UE2020 e UE2022, concentram 439.468 equipamentos, ou 77,9% do total.

As urnas UE2015 somam 95.065 unidades (16,9%), enquanto as UE2013 representam 29.377 equipamentos (5,2%).

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Transparência no descarte e proteção ambiental

Um plano de segurança e sustentabilidade acompanha o descarte das urnas quando elas atingem o limite de utilização. As máquinas são recolhidas e enviadas para empresas especializadas, contratadas por licitação, para o processo de desmontagem, descaracterização e reciclagem.

A fiscalização acompanha etapas como a pesagem dos materiais, a lacração dos caminhões, o transporte e a descaracterização dos equipamentos. A Justiça Eleitoral exige que pelo menos 95% do material seja encaminhado para reciclagem, enquanto o índice atualmente alcançado chega a 98%, segundo o TSE.

Lacração dos caminhões: as equipes da Justiça Eleitoral acompanham a pesagem e a lacração dos veículos usados no transporte.

Trituração de peças: os componentes são desmontados e descaracterizados para impedir seu reaproveitamento na forma original.

Reciclagem: pelo menos 95% do material deve ser encaminhado para reciclagem, enquanto os resíduos não aproveitados seguem para aterros adequados.

Tags:

Brasil Economia Tse Politica Justiça Eleitoral Eleições 2026 Urnas Eletrônicas

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