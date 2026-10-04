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O que acontece se a eleição tive empate? Veja como a lei define quem vence no Brasil

Idade pode decidir o resultado nas urnas, mas as regras variam conforme o cargo e o turno da votação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:25

Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro
Urna eletrônica passou por testes Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Dois candidatos terminam a apuração com exatamente o mesmo número de votos. Quem vence? No Brasil, a legislação eleitoral prevê o uso da idade como critério de desempate, com preferência para o candidato mais velho. Na disputa pela Presidência e pelos governos estaduais, porém, é preciso distinguir o que acontece no primeiro e no segundo turno. 

Se o empate ocorrer no segundo turno, será considerado eleito o candidato de maior idade. O artigo 110 do Código Eleitoral estabelece: “Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso”. A igualdade de votos, portanto, não provoca uma terceira rodada de votação. 

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No primeiro turno, dois candidatos empatados na liderança não têm a disputa resolvida pela idade. Para vencer nessa etapa, é necessário obter mais da metade dos votos válidos, sem contar os brancos e os nulos. Se ninguém alcançar esse patamar, os dois mais votados seguem para o segundo turno. 

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador

Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Urna eletrônica sendo levada por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
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Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
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Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho

A idade entra em cena quando o empate envolve a classificação para a segunda rodada. Se um candidato estiver na liderança e outros dois dividirem o segundo lugar com a mesma votação, o mais velho entre os empatados avança. Essa regra está no artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei das Eleições. 

Na eleição para o Senado, o critério de maior idade também resolve um empate que determine quem ficará com a vaga. A disputa pelo cargo é majoritária e não tem segundo turno. 

Para deputados e vereadores, é necessário considerar o sistema proporcional, no qual a distribuição das cadeiras depende também da votação dos partidos e das federações. O candidato mais velho tem preferência quando há empate na votação nominal entre concorrentes da mesma legenda. Ter a mesma quantidade de votos que alguém de outro partido, entretanto, não significa que os dois estejam disputando diretamente a mesma cadeira. 

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