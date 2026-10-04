TIRE A DÚVIDA

O que acontece se a eleição tive empate? Veja como a lei define quem vence no Brasil

Idade pode decidir o resultado nas urnas, mas as regras variam conforme o cargo e o turno da votação

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:25

Urna eletrônica passou por testes Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Dois candidatos terminam a apuração com exatamente o mesmo número de votos. Quem vence? No Brasil, a legislação eleitoral prevê o uso da idade como critério de desempate, com preferência para o candidato mais velho. Na disputa pela Presidência e pelos governos estaduais, porém, é preciso distinguir o que acontece no primeiro e no segundo turno.

Se o empate ocorrer no segundo turno, será considerado eleito o candidato de maior idade. O artigo 110 do Código Eleitoral estabelece: “Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso”. A igualdade de votos, portanto, não provoca uma terceira rodada de votação.

No primeiro turno, dois candidatos empatados na liderança não têm a disputa resolvida pela idade. Para vencer nessa etapa, é necessário obter mais da metade dos votos válidos, sem contar os brancos e os nulos. Se ninguém alcançar esse patamar, os dois mais votados seguem para o segundo turno.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

A idade entra em cena quando o empate envolve a classificação para a segunda rodada. Se um candidato estiver na liderança e outros dois dividirem o segundo lugar com a mesma votação, o mais velho entre os empatados avança. Essa regra está no artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei das Eleições.

Na eleição para o Senado, o critério de maior idade também resolve um empate que determine quem ficará com a vaga. A disputa pelo cargo é majoritária e não tem segundo turno.